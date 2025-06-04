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傳記作家：黃仁勳最大的原動力 竟來自於這件事

編譯陳律安／綜合外電
根據傳記作家側面觀察，輝達執行長的原動力來自於害怕失敗。路透
根據傳記作家側面觀察，輝達執行長的原動力來自於害怕失敗。路透

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳掌管著全球首屈一指的企業，公司市值逼近3.4兆美元。然而，他坦言，自己依舊擔心這家他在1993年共同創立的公司，隨時都有可能崩潰。

CNBC報導，傳記作家威特指出，黃仁勳對失敗的恐懼，是他最大的原動力之一，驅動他成為全球數一數二成功的執行長。威特說：「這就是他的燃料。他的汽油。他之所以不斷向前，就是因為這種焦慮。」

威特為了撰寫今年1月出版的黃仁勳傳記《The Thinking Machine》，訪問了黃仁勳長達六個小時，並採訪了他的同事與員工。

黃仁勳過去曾談及他的工作動力。2024年4月，黃仁勳在與Stripe執行長柯里森的對談中，被問到工作與生活平衡時，他回答：「我就是盡量工作。」不過，威特坦言，讓他意外的是，黃仁勳的動機竟有這麼大一部分來自焦慮、恐懼與罪惡感。

威特說：「我認為黃仁勳最讓人意外的地方，是他幾乎完全由負面情緒驅動。他真的很大程度上是被恐懼與罪惡感推著走：對失敗的恐懼、對競爭的偏執，還有對辜負他人的愧疚感。」

威特指出，他過去接觸過的執行長大多是所謂的「A型人格」，正面、樂觀、有幹勁，是那種典型的「行動派」。他說：「當然，黃仁勳絕對是個超級行動派，但他的動力，完全來自一種自責永遠不夠努力的心態。我沒想到會看到這樣的情況…事實上，當事情進展順利，他反而變得十分不安與焦慮。」

黃仁勳承認，自己是一位「要求很高」的老闆，與他共事不容易，而壓力正是他認為最有效的激勵方式。他在去年12月接受CBS的60分鐘節目訪問時說：「本應如此。如果你想要成就非凡，自然不會輕鬆。」

雖然過度焦慮會傷害心理健康、也可能影響判斷力，但若能妥善掌握，也可能迎來成功。研究顯示，具建設性的焦慮可激發生產力，也可能預示某個潛在問題須加以解決，以避免出錯。

達莫說：「心理學家眼中的焦慮，是一種保護機制。它的存在是為了讓我們保持警覺、有助於修正方向。」

據威特觀察，黃仁勳最自在的狀態，就是「提醒自己好像還在創業第一天，提醒大家要有新創團隊的能量，而且隨時都可能失敗」。威特說：「這是他自我建構的敘事──他隨時可能失敗、蒙羞，而這正是驅動他的原動力。」

黃仁勳 輝達 心理健康

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