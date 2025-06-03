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谷歌DeepMind執行長：AI監管國際合作舉步維艱

中央社倫敦2日綜合外電報導
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DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）。歐新社
DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）。歐新社

谷歌（Google）旗下研究公司DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）今天表示，加強人工智慧AI）監管的國際合作有其必要，但要在「當前地緣政治背景」下實現這個目標，並非易事。

法新社報導，在各行各業紛紛與AI整合的時代，相關應用引發重大倫理問題，包括假消息的傳播、對就業的影響，以及喪失技術控制權等。

在倫敦的西南偏南藝術節（SXSW）上，憑藉AI相關研究而獲得諾貝爾化學獎的哈薩比斯也談到「通用人工智慧」（artificial general intelligence，AGI）將帶來的挑戰。AGI技術是指機器具有的智慧能理解或學習人類能做的任何理智性任務。

哈薩比斯說：「最關鍵的是，必須採取某種形式的國際合作。因為這項技術跨越所有國界，也將被應用在所有國家。」

他指出：「許多國家都在參與相關研究、建造資料中心，或設法掌控這類技術。因此，我認為若要有所成就，就必須有某種國際協力或合作，但不幸的是，在當前地緣政治背景下，這看起來相當困難。」

2月在巴黎舉行的「人工智慧行動高峰會」（Artificial Intelligence Action Summit）上，包括中國、法國、印度、歐洲聯盟（EU）和非洲聯盟執行委員會（African Union Commission）在內的58國都呼籲加強AI治理的協調工作。

但美國警告不應「過度監管」。美國副總統范斯（JD Vance）當時表示，過度監管可能會「扼殺1個變革性的產業」。

AI 人工智慧 諾貝爾

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