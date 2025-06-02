我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

含華裔共23學生ACT滿分 芝1所公立高中創50年紀錄

俄烏第2輪和談落幕 僅持續1個多小時

安德森任Dior創意總監 全面接管男女裝系列

中央社巴黎2日綜合外電報導
法國時裝品牌迪奧（Dior）今天任命北愛爾蘭設計師強納森．安德森（Jonathan Anderson）為創意總監，成為該品牌首位同時負責男女裝系列的設計師。路透
法國時裝品牌迪奧（Dior）今天任命北愛爾蘭設計師強納森．安德森（Jonathan Anderson）為創意總監，成為該品牌首位同時負責男女裝系列的設計師。路透

法國時裝品牌迪奧（Dior）今天任命北愛爾蘭設計師強納森．安德森（Jonathan Anderson）為創意總監，成為該品牌首位同時負責男女裝系列的設計師。

法新社報導，上周，執掌Dior女裝系列長達9年的義大利籍設計師瑪麗亞．嘉西亞．基烏里（Maria Grazia Chiuri）宣布卸任。而安德森已於4月獲任命為Dior男裝系列藝術總監，如今他將成為品牌首位同時負責男女裝系列的創意總監。

Dior是酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）旗下精品品牌。LVMH執行長、歐洲首富阿爾諾（Bernard Arnault）表示：「強納森．安德森是他這一代最偉大的創意天才之一。」

「他無與倫比的藝術風格將成為書寫Dior歷史新篇章的關鍵資產。」

現年40歲的強納森．安德森今年3月辭去西班牙精品品牌Loewe的職務。此前，他效力同樣隸屬LVMH集團的Loewe長達10餘年，也成功扭轉了這個品牌的命運。

畢業於倫敦時尚學院（London College of Fashion）的強納森．安德森在普拉達（Prada）市場行銷部門開啟他的職業生涯，之後於2008年創立自己的品牌JW Anderson。

最新任命消息曝光後，強納森．安德森透過聲明表示：「我很榮幸能加入Dior，擔任男女裝系列的創意總監。這個品牌的悠久歷史、深厚底蘊和豐富情感一直激勵著我。我很期待與Dior的傳奇工坊攜手，共同譜寫這個精彩故事的新篇章。」

強納森．安德森6月27日將在巴黎時裝周（Paris Fashion Week）推出他為Dior打造的首個系列，也就是2026年夏季男裝系列。

義大利

上一則

美股早盤／美中互控違反貿易停火協定 大盤挫跌 那指小漲

下一則

策略師：川普如「人類VVIX指數」打出美股交易區間

延伸閱讀

史坦普500大公司CEO中位薪酬1710萬 他居首

史坦普500大公司CEO中位薪酬1710萬 他居首
史坦普500大公司CEO 中位薪酬1710萬元 員工努力192年才賺那麼多

史坦普500大公司CEO 中位薪酬1710萬元 員工努力192年才賺那麼多
川普政府暫停國際生簽證面試 被拒簽恐難有再申請機會

川普政府暫停國際生簽證面試 被拒簽恐難有再申請機會
哈佛國際生禁令恐衝擊矽谷？1/4獨角獸新創老闆曾留美

哈佛國際生禁令恐衝擊矽谷？1/4獨角獸新創老闆曾留美

熱門新聞

目前美國房屋賣家人數高於買家的幅度是12年來最大，顯示美國房市或許正在降溫。歐新社

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

2025-05-30 08:59
川普政府擴大查緝無證移民，經營遞解事業的企業因此獲得十億計數的生意商機。（路透）

WSJ：川普掃蕩無證移民 帶動數十億企業商機

2025-05-26 08:18
分析顯示，主動型共同基金已減碼蘋果等大型科技股，加碼買進金融及醫療保健股。（美聯社）

Nvidia、蘋果輸給老人股 這幾檔股票現在正夯

2025-05-27 07:10
「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎認為白銀是目前最超值的資產是白銀。（中新社檔案照）

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

2025-06-02 09:01
德國已開始憂心該國存放在美國的黃金是否安全。路透

川普反覆無常又霸道 這國擔心千噸黃金被他搶走

2025-05-30 11:05
Google搜尋市占率近期跌破90%，馬斯克對此認為，AI將會廢除傳統搜尋網站的必要性。 （路透）

被取代？Google搜尋市占罕見跌破90% 馬斯克：AI將廢了搜尋

2025-05-26 08:10

超人氣

更多 >
不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？

不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？
端午後橫財降臨等收驚喜 4星座財富自由

端午後橫財降臨等收驚喜 4星座財富自由
烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元
美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了

美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了
洗碗機內鍋碗杯碟擺放有學問 一常見習慣要不得

洗碗機內鍋碗杯碟擺放有學問 一常見習慣要不得