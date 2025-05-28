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英手機品牌自曝市占僅0.1% 話鋒一轉砲轟蘋果無聊又失敗

編譯林文彬／綜合外電
圖為Nothing執行長裴宇。彭博資訊
圖為Nothing執行長裴宇。彭博資訊

智慧手機已成為許多人生活不可或缺的裝置，未來可能進一步演化成什麼模樣，令人好奇。英國智慧手機業者Nothing執行長裴宇預言，未來手機將只有一個應用程式（App），並批評蘋果不再創新。

Nothing成立於2021年，有「iPod之父」之稱的法岱爾（Tony Fadell）是該公司主要投資人之一。裴宇接受美國媒體Wired訪問時坦承Nothing手機銷售並不出色，盡管該公司事業持續快速成長，去年成長率達到150%左右，Nothing全球市占率仍僅約0.1%。

即便如此，裴宇仍對整個智慧手機產業懷抱願景，預言智慧手機運作方式將大幅改變。裴宇認為，未來整支手機只會有一個App，也就是作業系統，作業系統會深入了解用戶，並針對用戶最佳化。

裴宇說：「未來手機會猜測用戶想做的事，並且自動自發代勞。」

裴宇也批評蘋果和iPhone，認為蘋果變得愈來愈無聊，Apple Intelligence已步入失敗。裴宇說：「現在的蘋果和我年輕時的蘋果截然不同。蘋果去年為Apple Intelligence畫下大餅，但如今一年過去了，這項服務仍只會生成一些表情符號，其他功能不多。」

裴宇指出，相較於家大業大的蘋果必須瞄準所有潛在用戶，Nothing能專注於為一小群人生產較佳裝置。裴宇說：「智慧手機市場逐漸變得很無聊，我們相信本公司能讓這個市場再度變得『有趣』。」

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