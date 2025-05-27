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金融局勢動盪尋求避險 富豪瘋把黃金放在這國

中央社新加坡27日綜合外電報導
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經濟和地緣政治不確定性造成金融市場動盪不已，使得全球頂尖富豪愈來愈傾向將儲放在海外的黃金搬到安全地點，而新加坡正成為他們偏好的目的地。（美聯社）
經濟和地緣政治不確定性造成金融市場動盪不已，使得全球頂尖富豪愈來愈傾向將儲放在海外的黃金搬到安全地點，而新加坡正成為他們偏好的目的地。（美聯社）

經濟和地緣政治不確定性造成金融市場動盪不已，使得全球頂尖富豪愈來愈傾向將儲放在海外的黃金搬到安全地點，而新加坡正成為他們偏好的目的地。

CNBC報導，新加坡貴金屬保管設施「堅儲城」（The Reserve）創辦人格思恩（Gregor Gregersen）指出，今年1至4月他們收到的黃金和白銀儲存訂單較去年同期暴增88%。

堅儲城也販售金條和銀條，而據其提供的數據，今年前4個月賣出的金銀條更較去年同期飆增200%。

業界觀察家表示，這種現象是富人的不安感愈來愈強所造成。

格思恩告訴CNBC：「許多擁有非常高財富淨值的客戶，現在看著關稅、看著世界變化及潛在的地緣政治不穩定性。這使得把實體金屬放在新加坡這類安全國家，並交由可信任的一方保管，正成為當今一大趨勢。」

他還說，越來越多富豪選擇購買實體金條而非黃金存摺，因為他們想避開交易對手和地緣政治這兩種風險。

世界黃金協會（World Gold Council）首席市場策略師李德（John Reade）同樣注意到，對於全球金融體系健全度不放心的人更是如此。

他表示：「一些人之所以持有實體貴金屬，是因為對於把黃金儲放在銀行體系有疑慮，即使是以分散方式存放。因此他們偏好由非銀行實體來保管的方式持有黃金。」

專門提供高資產淨值個人有關取得國籍服務的杜拜顧問公司「百萬富翁移民」（Millionaire Migrant）創辦人薩佛利（Jeremy Savory）另指出1個重要因素，那就是一些國家的富豪對國內銀行缺乏信任。

他說：「如果你所在的國家銀行體系不能讓你信任，例如黎巴嫩埃及或阿爾及利亞，…他們（富豪）不會想把（黃金）放在銀行。」

然而，如同世界黃金協會的李德指出，實體黃金的購買和移動成本比黃金存摺高，因此把黃金放在金庫對短期投資人的吸引力較低；但為何放在新加坡的金庫特別受青睞？

貴金屬交易商MKS Pamp研究與金屬策略部主任席爾斯（Nicky Shiels）解釋說：「新加坡被視為『東方的日內瓦』，因為政治和經濟相對穩定，而擁有安全國家的名聲。」

新加坡 埃及 黎巴嫩

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