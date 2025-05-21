我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「拋售美國」情緒續蠢動 20年期美債標售疲弱

24歲非法移民 冒充16歲讀高中 1年半後才被識破

比特幣衝上近11萬美元新天價 市場樂見加密監管有進展

編譯葉亭均／綜合外電
比特幣價格創下歷史新高，逼近11萬美元。(路透)
比特幣價格創下歷史新高，逼近11萬美元。(路透)

比特幣價格創下歷史新高，逼近11萬美元，因為稍早美國穩定幣立法方面取得進展，投資人期待美國總統川普任內會進一步讓加密貨幣的監管變得更明確。

比特幣價格盤中一度衝上109,856美元，突破先前在川普1月20日就職前後創下的紀錄高點。另外，乙太幣、瑞波幣（XRP）也跟著衝高，但隨後稍有回落。

過去數周，比特幣及更廣泛的加密貨幣市場持續上漲，受惠於一連串監管利多因素，包括穩定幣法案在美國參議院獲得推進。這項由加密產業支持的監管法案目前正準備進入參議院全體辯論階段，一個跨黨派小組希望最快在本周通過該法案。

加密資產管理公司Galaxy Digital創辦人兼執行長諾沃格拉茲（Michael Novogratz）表示：「從詹斯勒（美國證管會前主席）與證管會到現任川普政府的做法出現轉變，我們的產業已獲得接受。這釋放了國內外的動能。」

擬議中的穩定幣立法條款正在修訂中，納入更嚴格的洗錢、外國發行商、科技公司的限制措施，以及改善消費者保護。同時，也要確保國內外發行商適用同樣的規定。

芝商所的比特幣期貨未平倉合約已從4月的今年內迄今低點回升23%，而投資人5月迄今已向十幾檔美國比特幣交易所交易基金投入了約36億美元。

比特幣價格今年來上漲約14%，表現優於美股等其他風險資產。那斯達克100指數自去年12月迄今下跌約2%。

比特幣 川普 參議院

上一則

「拋售美國」情緒續蠢動 20年期美債標售疲弱

延伸閱讀

訪白宮遭「伏擊」？南非總統與川普起爭執

訪白宮遭「伏擊」？南非總統與川普起爭執
帶子女上班日 小朋友模擬白宮記者會提問：川普開除了幾個人？

帶子女上班日 小朋友模擬白宮記者會提問：川普開除了幾個人？
川普3.0？川普長子：「或許有朝一日」會參選美國總統

川普3.0？川普長子：「或許有朝一日」會參選美國總統
眾院共和黨最快今表決川普「大又美」減稅案

眾院共和黨最快今表決川普「大又美」減稅案

熱門新聞

加州一家沃爾瑪商店。(路透)

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

2025-05-20 20:26
任永力指出，DOGE撙節和提高關稅加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口。(歐新社)

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題

2025-05-14 22:40
國際信評機構穆迪(Moody's)調降美債評等從最高的3A降至Aa1，財政部長貝森特(Scott Bessent)18日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時則說穆迪信評不太可靠。（路透）

CNN分析：華爾街若再現「拋售美國」潮 局勢恐不樂觀

2025-05-19 10:20
摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特警告，美國股市這波反彈即將走到盡頭，建議投資人獲利了結科技股。(路透)

美股大盤恐難再漲 大摩建議買這些較有賺頭

2025-05-17 11:09
美國總統川普（右）15日在出訪卡達時表示，他曾向蘋果執行長庫克（左）當面要求不要去印度設廠，庫克也答應會增加美國製造。 （路透）

川普開大絕 曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

2025-05-15 04:58
輝達執行長黃仁勳表示，目前沒有輝達半導體轉賣至中國市場的證據。（路透）

NVIDIA高階晶片轉賣中國？黃仁勳稱難走私「大家非常謹慎」

2025-05-17 09:02

超人氣

更多 >
川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」
時薪13元要養幼兒 賓州女無證客遭罰180萬

時薪13元要養幼兒 賓州女無證客遭罰180萬