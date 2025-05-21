比特幣衝上近11萬美元新天價 市場樂見加密監管有進展

比特幣價格創下歷史新高，逼近11萬美元。(路透)

比特幣 價格創下歷史新高，逼近11萬美元，因為稍早美國穩定幣立法方面取得進展，投資人期待美國總統川普 任內會進一步讓加密貨幣的監管變得更明確。

比特幣價格盤中一度衝上109,856美元，突破先前在川普1月20日就職前後創下的紀錄高點。另外，乙太幣、瑞波幣（XRP）也跟著衝高，但隨後稍有回落。

過去數周，比特幣及更廣泛的加密貨幣市場持續上漲，受惠於一連串監管利多因素，包括穩定幣法案在美國參議院 獲得推進。這項由加密產業支持的監管法案目前正準備進入參議院全體辯論階段，一個跨黨派小組希望最快在本周通過該法案。

加密資產管理公司Galaxy Digital創辦人兼執行長諾沃格拉茲（Michael Novogratz）表示：「從詹斯勒（美國證管會前主席）與證管會到現任川普政府的做法出現轉變，我們的產業已獲得接受。這釋放了國內外的動能。」

擬議中的穩定幣立法條款正在修訂中，納入更嚴格的洗錢、外國發行商、科技公司的限制措施，以及改善消費者保護。同時，也要確保國內外發行商適用同樣的規定。

芝商所的比特幣期貨未平倉合約已從4月的今年內迄今低點回升23%，而投資人5月迄今已向十幾檔美國比特幣交易所交易基金投入了約36億美元。

比特幣價格今年來上漲約14%，表現優於美股等其他風險資產。那斯達克100指數自去年12月迄今下跌約2%。