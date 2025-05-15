反應美關稅影響 這款鞋全球漲價

受美國關稅影響，勃肯鞋將在全世界漲價。路透

德國 涼鞋製造商勃肯鞋（Birkenstock）財務長克羅洛（Ivica Krolo）15日表示，計畫調漲全球售價，以全面抵銷美國對歐盟 商品課徵10％關稅 的影響。

勃肯鞋在德國工廠生產的產品，遭到美國課徵10％基本關稅。盡管美國總統川普上月暫緩加徵對等關稅90天，但歐盟商品的關稅稅率仍有可能提高。克羅洛說：「我們將全面抵銷現行關稅的影響」，「我們不會只在一個地區漲價，將是在全球行動」。

克羅洛表示，7月9日對等關稅的寬限期屆滿後，稅率會「非常難以預測」。全球各國的高階主管都在設法克服這種不確定性，均發表了類似言論。

克羅洛表示，美國對中國和東南亞加徵高額關稅後，導致這些地區的服裝、鞋子以及家庭用品的出貨被取消，美國商店面臨貨架空無一物的風險，勃肯鞋沒有從亞洲採購成為優勢。他說：「我們確實將此視為良機，可以擴大貨架空間並提升市占率，這也是我們持續投資的原因」，他並呼籲歐盟應盡快與美國達成協議。

愈來愈多人購買該公司的涼鞋，讓勃肯鞋上季營收成長超出預期，並宣布調升今年財測。公司上季的資本支出約2,100 萬歐元（2,353 萬美元），目的是擴大產能，以滿足美洲等地區日益增長的需求。