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美中貿易戰休兵兩樣情…馬士基漲 諾和諾德大跌

編譯魏紹揆／綜合外電
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美中關稅休戰，馬士基股價12日一度上漲14%。 路透
美中關稅休戰，馬士基股價12日一度上漲14%。 路透

隨著美中貿易戰出現緩解，丹麥股市兩大巨頭貨櫃輪巨頭馬士基（AP Moller-Maersk）和減重藥大廠諾和諾德（Novo Nordisk）股價12日都亮了燈，只是閃爍著相反的燈號。

美國與中國大陸的關稅休戰，緩解市場對全面貿易戰爭爆發引發衰退的擔憂後，馬士基股價12日一度大漲14%，但在此同時，美國總統川普也下令大幅降低藥價，使諾和諾德股價同日一度重挫8.6%。丹麥股市今年在全球表現敬陪末座，馬士基與諾和諾德同日南轅北轍的表現也顯示出，丹麥股市面對川普政府在各項議題上政策急轉彎，只能任憑擺佈。

丹麥大盤受諾和諾德的拖累，今年已下跌3.4%。身為熱門減重藥Wegovy的製造商，諾和諾德除了已不再是歐洲最有價值的公司外，還因為減肥藥和治療糖尿病藥物的競爭愈來愈激烈，今年市值已跌掉三分之一，12日當天則一度是道瓊歐洲Stoxx 600指數中跌幅最大者。 

反之，馬士基則是Stoxx 600指數中同日漲幅一度最大的成分股，因為掌握全球約14%的貨櫃輪，營運60個港口，該公司的業務深受美國貿易政策的影響。 

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