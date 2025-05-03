史坦普500恐會再跌近20%？法國巴黎銀行如此看衰美股

美國股市最近反彈，但法國巴黎銀行（BNP Paribas）策略師認為難以持續。（路透）

法國巴黎銀行（BNP Paribas）2日發給客戶的報告示警，儘管最近美股 反彈，但貿易戰對企業獲利的衝擊其實要幾個月以後才會顯現，史坦普500 指數有可能會再下跌19%。

法巴策略師團隊指出，最近美股上漲並不是因為川普關稅 帶來的風險煙消雲散，而是投資人不想錯過跌深後的低點反彈。只要川普關稅未撤退，即使美國經濟沒有衰退，因企業獲利承壓，史坦普500勢必要往下走。近兩成的跌幅，是法巴分析美股100年來下挫的資料，推估而來。

法巴美國股票與衍生性金融商品策略主管布特爾說，根據他們的模型推估，「非衰退性的拉回」，史坦普500要回測4600點。如果是經濟衰退的最糟情境，史坦普500的跌幅還會到35%。

布特爾預期，接下來的跌勢會是慢慢一直走低，而不是爆炸性的重挫。

美國2日公布的非農就業報告優於預期，激勵史坦普500上漲1.47%至5686.67點。但一些分析師認為，是這份資料還不能讓投資人清晰看到關稅將如何衝擊經濟。品浩（PIMCO）經濟學家威爾丁就說：「我們終究不認為該報告對前景釋出很多訊息。消費者可能要到5月或5月以後，才會感受到高物價衝擊，因為廠商在關稅調高前囤積了庫存。」

高盛4月29日提供給客戶的報告也同意，未來幾個月美國經濟衰弱更為明顯後，股市恐怕要進一步走低。