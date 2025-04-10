我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只剩1學期畢業 卡內基美隆中國留學生簽證突遭撤銷

牛排打敗義大利麵 橄欖園失美休閒餐廳領頭羊角色

關稅戰血流滿地 油價崩盤 美國頁岩油生產面臨威脅

編譯任中原／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國頁岩石油業正面臨多年來最嚴重的威脅，一些業者更瀕臨破產邊緣。美聯社
美國頁岩石油業正面臨多年來最嚴重的威脅，一些業者更瀕臨破產邊緣。美聯社

川普4月2日宣布新關稅措施後，美國西德州原油期貨價格從每桶71.71美元一路跌到59.58美元，9日才重新站上60美元大關，10日早盤再度失守。美國頁岩石油業正面臨多年來最嚴重的威脅，一些業者更瀕臨破產邊緣。

國際油市目前正面臨需求下降，以及石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）計劃增產的雙重威脅。頁岩油業者表示，如果油價在未來兩個月未能回升，德州二疊紀盆地產區可能發生「災難性的事件」。Smead資本管理公司投資長史梅德表示，關稅戰已造成「血流滿地」，可能使投資者拋棄石油及天然氣事業。

川普9日宣布對等式關稅將暫停90天，帶動油價最高漲到63美元，但許多業者仍未脫離危險區。分析師表示，川普決定對中國維持超高關稅，將繼續為全球石油需求蒙上陰霾。

油價若低於每桶60美元，許多美國石油生產者將很難賺錢，迫使業者停止鑽探新井，原有油井也將閒置，員工也將失業。瑞斯塔德能源顧問公司指出，許多美國頁岩油生產者的收支兩平點是每桶原油62美元。

不止需求面發生震撼，供給面也因為沙烏地阿拉伯為爭取市占率，可能增產石油的風險。OPEC+決定每天將增產40萬桶，在川普發動貿易戰之前就已經壓抑油價。

一些分析師原本預期今年美國石油產量將更高，但現在已經降低產量預估。史坦普全球商品資訊公司表示，油價若跌到50美元，美國日產量將減少逾100萬桶，與川普增產石油的目標背道而馳。 另外美國對鋼、鋁產品課徵25%關稅，將使石油業者購買油的成本升高，營運益發困難。

石油 油價 川普

上一則

英特爾CEO陳立武 被爆投資數百家中國企業

下一則

美股續挫 道指午盤跌逾1400點

延伸閱讀

美股無力上漲 早盤指數全崩 川普發文不受影響

美股無力上漲 早盤指數全崩 川普發文不受影響
對等式關稅暫停90天 對全球貿易及金融市場有何影響？

對等式關稅暫停90天 對全球貿易及金融市場有何影響？
對中維持高關稅是等習近平讓步？ 川普表態了

對中維持高關稅是等習近平讓步？ 川普表態了
讓沖澡再次偉大 川普下令取消蓮蓬頭水壓限制

讓沖澡再次偉大 川普下令取消蓮蓬頭水壓限制

熱門新聞

美國紐約證交所一名交易員2日正在工作。路透

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

2025-04-07 10:53
好市多去年美國銷售業績有1841億，但只對數量相對較少的供應商下達大量訂單。路透

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

2025-04-04 10:17
美股下跌，因為反彈走勢十分短暫。在川普總統下一個關稅生效日期前，投資人的焦慮情緒再次出現，他決定對中國徵收累計104%的關稅。美聯社

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

2025-04-08 16:55
美股道瓊早盤再挫逾1,000點，中國回擊美國關稅，美中貿易戰急遽升級。 路透

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

2025-04-04 14:41
中國宣布回敬川普關稅，對美國產品加徵關稅至84%，美股9日早盤持續震盪。 路透

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

2025-04-09 15:30
中國宣布對美國商品徵收新關稅進行報復，引發人們對川普總統引發全球貿易戰並將導致經濟衰退的擔憂，美股連續第二天遭受重創。路透

牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市

2025-04-04 16:49

超人氣

更多 >
川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到
「VIP」不見得是尊榮？空服員對你說「cheerio」有深意

「VIP」不見得是尊榮？空服員對你說「cheerio」有深意
衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域
為何暫緩提高對等關稅？川普說了原因

為何暫緩提高對等關稅？川普說了原因
川普關稅戰為什麼縮起來了？顯然有這四個原因

川普關稅戰為什麼縮起來了？顯然有這四個原因