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關稅豁免行情僅1天？美股早盤續挫 道指下殺千點

對等式關稅暫停90天 對全球貿易及金融市場有何影響？

編譯任中原／綜合外電
川普暫停對等式關稅90天，除了帶動歐亞股市10日全面暴漲，對全球貿易及金融市場有何影響？歐新社
川普暫停對等式關稅90天，除了帶動歐亞股市10日全面暴漲，對全球貿易及金融市場有何影響？歐新社

川普暫停對等式關稅90天，除了帶動歐亞股市10日全面暴漲，對全球貿易及金融市場有何影響？

1. 還留下那些關稅？

對所有國家加徵10%的普及式關稅，包括歐盟，但半導體、銅、木材、藥品、金塊、能源，以及美國缺乏的礦物，得以豁免關稅。

汽車及零件也閃過10%關稅，但仍須負擔3月開始實施的25%關稅。

墨西哥及加拿大躲過對等式關稅，但並未列入美墨加貿易協定（USMCA）的項目，仍將被開徵25%關稅。

對所有鋼、鋁產品課徵25%關稅依然有效；繼續對銅及木材貿易進行調查，可能被課徵關稅。川普也將落實對半導體與藥品課徵關稅的承諾。

2. 「對等式」關稅是否將回朝？

川普表示，有70多國正在排隊等待與美國敲定貿易協議。白宮將快速降低「對等式」關稅，包括日本、南韓、越南及柬埔寨等製造業密集的國家。專家推測，川普可能放棄「一國、一國」的對等式關稅，改為對特定產品加徵關稅。

3. 全球貿易戰是否結束？

經濟學者警告，川普好鬥的關稅作法，將平添不確定性，並使各國難以信任美國，因而產生負面衝擊。就算川普今天降低關稅的衝擊，明天仍可能改變主意。不確定性將使企業採取觀望立場，阻礙企業投資。學術研究顯示，不確定性的影響與關稅同樣糟糕。

市場投資人也可能採取觀望策略。投資人在情勢更加明朗之前，可能在未來90天內退場觀望，而非湧入市場。

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