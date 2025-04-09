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禽流感釀蛋荒 美最大蛋商賺翻 上季淨利飆247%

編譯任君翔／綜合外電
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美國禽流感疫情延燒，蛋價飆至歷史新高，美國最大蛋商Cal-Maine Foods上季獲利激增。歐新社
美國禽流感疫情延燒，蛋價飆至歷史新高，美國最大蛋商Cal-Maine Foods上季獲利激增。歐新社

禽流感疫情延燒，蛋價飆至歷史新高，美國最大蛋商Cal-Maine Foods上季獲利較一年前增加逾2倍。但該公司也遭控操縱價格，正配合司法部門調查。

英國金融時報（FT）報導，美最大雞蛋供應商Cal-Maine Foods 8日公布上季（去年12月至今年2月）財報，淨利達5.085億美元，年增247%。主要原因是平均蛋價較一年前上漲了80%，。

批發蛋價在2月達到歷史新高，Cal-Maine Foods獲利隨之飆升。禽流感疫情蔓延一年，蛋農今年已被迫撲殺約3,000萬雞隻。根據美國勞動統計局，2月在美國城市買一打A級雞蛋的價格，達到逾十年新高。

蛋商大發利市，也增加獨立蛋農及消費者對Cal-Maine Foods及其他大型雞蛋供應商的指控，質疑這些業者以人為方式哄抬蛋價。

根據商品價格資訊服務公司Expana，一打雞蛋的批發價格已從2月的8.58美元空前高點，上周跌至3.91美元，主因是禽流感病例減少，加上蛋農正在重新恢復雞隻數量。

司法部門調查蛋商是否涉嫌價格操縱，也加劇蛋價跌勢。Cal-Maine Foods向美國證管會（SEC）繳交的文件中表示，上月已收到來自司法單位的民事調查要求，並正加以配合。

農業官員上周表示，消費者很快就可看到商店蛋價下跌，並說雞蛋供給逐步恢復，許多連鎖商家已停止限購措施。

禽流感 雞蛋 疫情

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