我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛民團集會抗議公園建賭場 不滿加劇經濟不平等

紐約州警突襲8大道 華商挨罰商品充公

OpenAI新籌資可望獲400億元 但對方開出「1重要條件」

編譯陳律安／綜合外電
若OpenAI年底前未能轉型營利事業，籌資規模恐大幅縮水。路透
若OpenAI年底前未能轉型營利事業，籌資規模恐大幅縮水。路透

道瓊社引述知情人士報導，人工智慧（AI）巨頭OpenAI正在敲定高達400億美元的新一輪籌資，規模在新創公司史上名列前茅，但附有但書；據知情人士透露，若OpenAI未能在年底前轉型為獨立的營利事業，以軟銀為首的投資人將把新一輪籌資的規模砍半，僅剩200億美元。

消息人士表示，軟銀預計將為這輪募資提供最多300億美元，其餘100億美元將由微軟等投資人共同出資。

知情人士指出，OpenAI此次募資將分為兩個階段。該公司起初將獲得100億美元資金，若順利轉型為營利事業，年底時最多還可再獲得300億美元。若屆時未能完成重組，第二階段的募資金額將縮減至100億美元。

持續虧損的OpenAI，若未能成功轉型為營利事業，將難以募得所需的數十億美元資金。投資人之所以繼續支持OpenAI，是基於目前手上的可轉換公司債，可望在重組完成後轉換為傳統股權。

若在新一輪籌資中最終僅取得200億美元，將進一步擠壓OpenAI本就吃緊的財務狀況。

OpenAI為了訓練並營運其AI系統，以及聘僱頂尖研究員，每年虧損數十億美元。該公司也已承諾出資180億美元，投入美國總統川普推動的「星際之門」AI資料中心建設計畫。

AI OpenAI 川普

上一則

台積電加碼投資美國 外資：有助台灣躲過關稅衝擊

延伸閱讀

OpenAI圖像吉卜力化 恐惹惱曾說「厭惡AI」的宮崎駿

OpenAI圖像吉卜力化 恐惹惱曾說「厭惡AI」的宮崎駿
財經簡訊

財經簡訊
財經簡訊

財經簡訊
傳OpenAI預期今年「營收激增」兩倍多 達到127億美元

傳OpenAI預期今年「營收激增」兩倍多 達到127億美元

熱門新聞

「股神」巴菲特旗下波克夏A股股價漲破80萬美元關卡，只花37個交易日就上漲10萬美元。（路透）

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

2025-03-28 07:10
德國賓士計畫削減成本，向3萬多員工提出54萬美元自願離職金。(路透)

德國賓士向3萬多員工 提出54萬美元自願離職金

2025-03-23 14:20
美國總統川普。路透

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

2025-03-21 10:41
英特爾副總裁凱勒赫將在今年底退休。圖為凱勒赫。（路透）

新CEO才上任兩天 英特爾18A研發老將不做了

2025-03-22 17:42
土耳其民眾抗議伊瑪莫魯被捕。 （美聯社）【作者：羅秀鳳，日期：2025-03-24，數位典藏序號：20250323230427624】

土耳其面臨「政盪」大動作捍衛匯價

2025-03-24 02:00
史坦普500指數小幅上漲，結束因貿易政策動盪、經濟衰退擔憂和大型科技股走勢引發的連續4周下跌趨勢。路透

川普鬆口 史指收盤前轉為正值 結束連續4周下跌走勢

2025-03-21 16:55

超人氣

更多 >
已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕
入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險

入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險
不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩
馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊

馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊
AI將取代多數工作？比爾蓋茲：「1優勢」成人類最後堡壘

AI將取代多數工作？比爾蓋茲：「1優勢」成人類最後堡壘