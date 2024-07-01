若大陸侵台 AI將如何進展？《晶片戰爭》作者這麼說

（路透）

蘋果、輝達、高通、超微和大多數其他晶片 設計商，都依賴台積電 製造關鍵零組件。台積電是最先進的製造公司，位於中國聲稱擁有主權的台灣島上，這使得科技業和AI的未來處於不穩定的地緣政治地位。

米勒（Chris Miller）是《晶片戰爭》（Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology）一書的作者。他對Business Insider（BI）講述了自其著作在2022年出版以來所發生的事情，以及如何思考各種威脅AI進展的力量。

以下是訪談內容的摘要：

BI問：從長遠來看，AI的投資 回報以及在歷史長河中繪圖處理器（GPU）扮演何種重要角色？

米勒答：唯有將所有這些運算生產的產品加以貨幣化（變現），才能繼續維持這種投資水準。我個人對相對於今天可能貨幣化的投資規模有點擔心。我認為，大型科技公司每季在AI基礎設施投資100億美元，他們至少還有一年時間、也許更久一點，投資人才會開始問「這些資本支出的報酬是多少」？但在某些時候，他們必須回答這個問題，否則將須放慢資本支出腳步。

BI：因此最好的情境是，這實際上不是個問題。您認為最壞的情境是什麼？

米勒：我不懷疑未來十年我們將使用大量AI。我認為，現實的不利情境是我們已經做了一些過度投資，我們可能須等待一、兩個周期才能建造下一輪資料中心，這對晶片製造商來說看起來相當難看。我預測這不會成為現實，但我所擔心的是，投資線的斜率太高了。

BI：這令我想起你書中的一個主要重點，那就是晶片產業是多麼不穩定。

米勒：是的，總是有周期性。那麼問題來了，周期什麼時候會上下波動呢？現在它正處於一個非常陡峭的上升期，當你身處這個時期總會感覺很好。但這就是一個循環。

BI：讓我們回來談最壞的情境。隨著台積電和輝達的崛起，您認為中國現在入侵台灣的機率比18個月前大、還是小？

米勒：我認為這種可能性不低。我認為，在俄羅斯、烏克蘭以及中東地區發生的一切，國際局勢總體上更加黑暗。如果你看看中國現在在南海對菲律賓所做的事，他們這樣做在很大程度上是因為他們知道可以逃脫懲罰，因為美國已經捉襟見肘。我認為美國捉襟見肘的事實短期內不會改變。我認為，這對所有人都是顯而易見的，包括北京當局，這是一個值得嚴重關注的理由。

BI：在這種情況下台積電會發生什麼事？

米勒：當台海爆發衝突時，你必須假設台積電會非常非常快速關閉，無論所有參與者決定做什麼、無論是否有人決定擾亂供應鏈或破壞這個或那個。

台灣的能源大多依賴進口，晶片廠也需要能源。台灣也進口很多關鍵化學品和材料，而這些都會停止進口。更重要的是，一旦發生戰爭，船隻將無法駛離台灣。因此，如果晶片真的無法賣出去，或是不能將它們運離台灣島，那麼你生產大量晶片的誘因也會迅速下降。

人們喜歡猜測誰會炸掉什麼，這可能沒有看起來那麼重要，因為供應鏈最終會比許多人理解的脆弱得多。

BI：你能多說一點嗎？

台灣進口大量液化天然氣（LNG），島上的電網依賴這種能源。公開報導的數據顯示，在島上有大約10天左右的LNG存量，這意味著你所要做的就是啟動幾家晶片工廠，然後台灣突然陷入電力危機。那如果電力供應有限，你會先關閉什麼？即使沒有發生戰爭，如果只有中國的油輪可以進入港口，這一點就足以促使台灣做出一些非常艱難的決定，決定誰能獲得能源，誰不能獲得能源。晶片製造商是用電大戶。

在晶片製造材料方面，製造晶片所使用的許多關鍵材料，例如光阻劑，其中許多都是由日本供應商生產的。擁有穩定的供應對於晶片製造至關重要，如果發生戰爭，這些產品就不會被運出。

BI：當人們了解台積電的真正重要性時，經常會驚訝於晶片情勢有多危險。你常有這樣的反應嗎？

米勒：是的。我的意思是，這就是為什麼問題如此嚴重，我們發現自己處於這種情況，因為你無法真正粉飾它。知道越多，就越擔心。你越是知道一切都取決於台海和平的維護，這正好說明了箇中風險。這場爭端以可能的災難性方式，牽涉到美國經濟的各個層面。沒有一線曙光—這就是現實情況。情勢很黯淡而且風險很高。

BI：輝達執行長黃仁勳執迷於競爭。您認為處於這種地位的公司，也應該擔心地緣政治嗎？

與許多科技業者交談時，我的感覺是，他們認為軍事升級或全面戰爭的可能性，低於在華府、東京等地思考這些問題者的共同看法。因此，兩者的預測不能一概而論。