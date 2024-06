招牌皮衣超親民掀「仁來瘋」小查讚黃仁勳如科技界泰勒絲

Nvidia執行長黃仁勳在台北國際電腦展上與媒體成員合影。(路透)

BBC報導,輝達 執行長黃仁勳 訪台所到之處萬人空巷,臉書創辦人查克柏格稱讚他的魅力就像科技界的泰勒絲 ,他的招牌皮夾克穿搭所賦予的平易近人能量,是掀起「仁來瘋」的成功關鍵之一。

英國廣播公司(BBC)以「為何輝達老闆是科技界泰勒絲?」(Why is Nvidia boss the 'Taylor Swift of tech'?)為題,報導黃仁勳掀起的旋風。內文指出,近來人工智慧(AI)教父黃仁勳所到之處,總有熱情民眾高喊他的名字,並爭相與他自拍合影。

據報導,不同於一般常見的名流,這位輝達執行長是現年61歲的電子工程師,AI界權威分析師歐唐納爾(Bob O'Donnell)說:「他所受到的待遇就像是搖滾明星。」

黃仁勳引發的熱議也受到科技界同行的關注,臉書執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)回應某個不識黃仁勳的社群媒體追隨者時表示,黃仁勳猶如科技界的流行音樂天后泰勒絲(Taylor Swift)。

他這次訪台,行程之一是參加台北國際電腦展,這項年度科技盛事吸引全球電子大廠相繼訪台,而他當時身穿要價9000美元(約新台幣29萬元)的Tom Ford黑色重機夾克現身,成為會展焦點。

黃仁勳在台灣出生,5歲離開台灣。他在參觀電腦展期間可說是拍照來者不拒,甚至在女粉絲的胸部簽名,並詢問對方這是個「好主意嗎」,台灣媒體爭相報導,果真是「仁來瘋」(Jensanity)。

時尚造型師墨菲(Sera Murphy)說,黃仁勳的招牌穿搭,賦予他平易近人的能量。

黃仁勳喜歡穿皮夾克,並說多虧太太和女兒,這才成為他的招牌穿搭,輝達發言人說,他穿皮夾克已超過20年。他最近從Tom Ford相中的皮夾克是去年款式,甚至到訪溼熱的新加坡,他也穿在身上。

科技界大咖的招牌穿搭並不罕見,蘋果(Apple)已故合夥創辦人喬布斯(Steve Jobs),生前總是一襲黑色

St. Croix的高領毛衣搭配Levi's 501牛仔褲,腳踩New Balance 991慢跑鞋。

查克柏格則是素色毛衣和高檔T恤。今年3月,他和黃仁勳甚至互穿對方的招牌穿搭並留影。

墨菲表示:「皮夾克標誌著一種優勢:願意打破成規、行事與眾不同、勇於挑戰現狀。」