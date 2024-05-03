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就業數據弱 美股三大指數齊揚

編譯林奇賢／綜合外電
美股三大指數3日全面上漲，道瓊工業指數上漲511點或1.3%，史坦普揚升1.2%，那指走高1.9%。路透
美股三大指數3日全面上漲，道瓊工業指數上漲511點或1.3%，史坦普揚升1.2%，那指走高1.9%。路透

美股三大指數3日開高，道瓊上漲511點或1.3%，史坦普揚升1.2%，那指走高1.9%，因美國4月就業報告比預期疲弱，提振了聯準會（Fed）今年降息的希望。蘋果、Amgen等企業捎來的好消息，也為股市提供支撐。

台積電ADR勁揚3.4%，費半也躍漲2.7%。

美國勞工部勞動統計局3日盤前公布，美國4月非農就業人數增加17.5萬人，低於預估的24萬人增量，更比3月的31.5萬人增量劇減（修正數）。今年2、3兩月就業人數共下修2.2萬人。失業率從前月的3.8%上升至3.9%。

平均時薪月升0.2%，低於預估及3月時的0.3%升幅；比去年同期上升3.9%，低於預估的4.0%，也不及3月時的4.1%升幅。

在數據發布後，交易員如今押注Fed會在今年底前降息兩次。根據芝商所的FedWatch工具，期貨市場認為這樣的可能性升至72%左右；相形下，昨天的機率不到50%。

個股方面，在宣布將實施1,100億美元的庫藏股計畫後，蘋果3日早盤大漲6%。生技公司Amgen飆漲13%，因該公司上季業績優於預期，並表示其減重藥的實驗結果令人振奮。若該藥物獲得批准，將與諾和諾德的Wegovy和禮來的Zepbound競爭。受此影響，禮來跌2.7%。

在調升全年指引後，Block早盤跳漲4.6%；加密幣交易所Coinbase上季業績優異，但該公司股價3日早盤卻跌逾1%。

就業 降息 勞工部

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