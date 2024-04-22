科技股反彈+中東局勢緩和 道指漲逾250點 史指那指中止6連跌

隨著科技股反彈和中東緊張局勢緩和，美股收高，在經歷艱難的一周後恢復了元氣。交易員也期待主要企業財報的發布。路透

隨著科技股反彈和中東緊張局勢緩和，美股收高，在經歷艱難的一周後恢復了元氣。交易員也期待主要企業財報的發布。

道瓊工業指數上漲253.58點或0.67%收3萬8239.98點。史坦普500指數上漲43.37點或0.87%收5010.6點；那斯達克指數上漲169.29點或1.11%收1萬5451.31點。史指和那指都結束6天連跌。

晶片製造商和人工智慧熱門企業輝達(Nvidia)上漲4.35%，從上周2022年9月以來最糟的近14%跌幅中反彈。Arm Holding也反彈6.79%。

在伊朗表示不會升級與以色列的衝突後，美國原油價格下跌。投資 人一直擔心油價上漲可能導致通膨，導致聯準會 延後降息。

西德州中質原油5月合約下跌29分收每桶82.85元，6月布蘭特原油期貨下跌29分收每桶87元。美國原油和布蘭特原油上周下跌3%；這兩個原油指標今年分別上漲近16%和13%。

伊朗外交部長阿米拉卜杜拉希安(Hossein Amirabdollahian)告訴《NBC》，該國不打算對以色列19日發起的報復性襲擊做出回應。

麥格理全球外匯和利率策略師維茲曼(Thierry Wizman)表示：「全球股市基調好轉背後可能有兩種動力在起作用：黃金和油價下跌，以及美元穩定而非上漲。」「一方面，對中東地區戰爭蔓延的擔憂已經消退。從更廣泛的直接衝突轉向影子戰爭，可能是今天美國債券 殖利率走高的原因。」

特斯拉、Meta Platform、美國航空、微軟和Alphabet等公司都將於本周公布財報。

Commonwealth Financial Network投資組合經理人法齊阿諾(Chris Fasciano)表示，「這些財報可能會決定科技股拋售是否結束或繼續，或者可能會繼續看到投資人對過去幾年引領市場一些備受矚目的成長型公司的成長前景區別對待。 」

本周下半可能會出現一些更大的消息，25日將公布GDP，26日將公布關鍵通膨數據，屆時商務部將公布3月個人消費支出(PCE)物價指數數據。 PCE平減指數是聯準會首選的通膨指標。

聯準會將於4月30日至5月1日再次召開會議，目前官員正處於會議前的靜默期。

Ned Davis Research表示，隨著聯準會降息似乎越來越被延後，投資人應該減少投資美國債券。

首席全球宏觀策略師卡利許(Joseph Kalish)在給客戶的報告中表示，NDR正在將其全球固定收益配置模型中的美國債券部位從超配降至市場權重。

報告表示，「上周轉向安全交易暫時幫助美國公債跑贏大盤。但相對於其他經濟體，基本面和技術面繼續不利於美國債券。美國經濟依然堅挺，通膨具有黏性，聯準會在降息時間上不斷延後。」

Ned Davis Research表示，投資人應透過加碼購買歐洲和日本債券來取代這種風險部位。

在宣示不會出售後，企業資料經理Informatica下跌10.51%。

該公司最近作為Salesforce的收購目標而引起熱議。之前報導指出，這筆交易的潛在價值約為100億元。

Informatica本月下跌超過8%，但今年仍上漲近13%。

摩根大通將思科的評級從未評級調整為中性，理由是這家科技公司的中期前景黯淡。

分析師查特吉(Samik Chatterjee)在最新報告中表示，思科的園區網路是該公司產品收入的重要組成部分，但仍面臨著與更廣泛的復甦相關的挑戰。他指出，在新冠疫情期間，其網路交換器和無線區域網路(WLAN)的需求激增。

他指出，「隨著最近更新的安裝基礎，園區市場現在正在調整；雖然在連續幾季下降之後，阻力上升的步伐正在放緩；但與此同時，預計在回到正常的更換周期之前，復甦將緩慢低於長期成長率。」

不過，他表示，思科去年斥資280億元收購的Splunk預計將為整體營收帶來更多成長。

查特吉的53元目標價暗示較19日收盤價仍有近10%的上漲空間。