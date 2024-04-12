擔憂通膨和地緣政治 道指大跌475點

由於通膨和地緣政治擔憂再次削弱了華爾街投資者信心，美股遭到拋售。主要銀行股的大幅下跌也給市場帶來壓力。（路透）

由於通膨和地緣政治擔憂再次削弱了華爾街投資 者信心，美股 遭到拋售。主要銀行股的大幅下跌也給市場帶來壓力。

道瓊工業指數下跌475.84點或1.24%收3萬7983.24點。史坦普500指數下跌75.65點或1.46%至5123.41點。那斯達克指數下跌267.1點或1.62%至1萬6175.09點。

盤中道指一度下跌近582點，跌幅1.51%。史指指數下跌1.75%。

本周史指下跌1.56%，道指下跌2.37%。以科技股為主的那指本周下跌 0.45%。

銀行業巨頭摩根大通公布第1季業績後，股價下跌6.47%。該銀行表示，衡量貸款活動收入的關鍵指標淨利息收入可能略低於華爾街分析師對2024年的預期。執行長戴蒙(Jamie Dimon)也警告，持續的通膨壓力將給經濟帶來壓力。

富國銀行(Wells Fargo)在公布最新一季數據後下跌0.39%。花旗集團雖然營收超出預期，但仍下跌1.7%。

報導指出，以色列準備本周末應對伊朗發動直接襲擊，油價繼續上漲，這將是自去年10月以色列與哈馬斯戰爭爆發以來該地區緊張局勢最嚴重的升級。美國原油價格升至每桶87元上方後收在每桶85.66元。

再加上美國最新的進口數據加劇了通膨擔憂，給市場帶來了壓力。

合眾銀行財富管理資深投資策略師哈沃斯(Rob Haworth)表示，「進入周末，我們的避險情緒將會進一步加劇。隨著美元走強，人們紛紛轉向安全貿易，同時股市也遭到拋售。」

他說，「這是緊接著通膨數據而來的，該數據告訴我們經濟仍然相當火爆，通膨也很黏性；這就是導致投資人真正調整對聯準會預期的原因。這也就是他們在周末變得更謹慎的部分原因。」

消費者也越來越擔心持續的通膨壓力。根據密西根大學消費者調查，4月消費者信心指數為77.9，低於《道瓊》普遍預期的79.9。未來一年和長期通膨預期也有所上升，反映出人們對黏性通膨的不滿。

巴克萊表示，今年的市場反彈並不算廣泛。分析師克里希納(Venu Krishna)在最新報告中寫道，史指成分股表現優於該指數的比例已從非常低的水平上升，但仍遠低於過去幾年的高點，例如2021年全面反彈期間的高點。

他表示：「美股的漲勢終於開始擴大，但從極其狹窄的水平開始的；在建立真正廣泛的基礎之前還有很長的路要走。」「與此同時，利率不確定性的風險越來越大，尤其是在拋售期間相關性往往會上升的情況下。」

該分析師補充說，市場領漲者與其他指數之間的相關性在拋售期間會大幅上升，這是一個「主要風險」，因為當前的市場反彈尚未建立廣泛的基礎。今年來，史指上漲近7.5%。

沃爾夫研究公司的技術分析團隊表示，11日的大盤反彈純屬虛假。分析師金斯伯格表示：「每個人都可以放鬆了，經過兩周的激動，對許多人來說似乎已過了很久，『七巨頭』終於創下歷史新高，亞馬遜創下2021年11月以來的首個收盤新高。」「說實話，除了這些股票之外，繼昨天的拋售之後，今天是相當平淡的一天。」

他指出，雖然史指11日收漲 0.7%，從通膨擔憂引發的拋售中反彈，但景順史坦普500等權重ETF卻回到低點，並且收盤走跌。他補充說，11日的成下跌家數超過上漲家數。

隨著另一個財報季開始，瑞銀預計企業獲利將從 7%成長至 9%，與2023年第4季的成長率類似。過，該公司表示這次成長應該會多元化。

美股投資長萊夫科​維茲(David Lefkowitz)在最新報告中寫道：「成長開始擴大，非『七巨頭』股票預計自2022年第4季以來首次實現正成長；即使成長幅度不大。 這股趨勢在今年底前應該會加速。」

他表示，穩健的獲利成長，加上聯準會降息的預期以及人工智慧的熱情，應該會繼續支持未來的股市上漲。