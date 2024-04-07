華為P70手機「未發先售」的底氣何在？

華為P70手機傳出可能未發先售。（路透）

華為 P70手機傳出可能仿造Mate 60 Pro的方式「未發先售」，導致部分華為粉絲及黃牛開始在華為線下門店「蹲守」，避免再次錯失良機，華為P70考慮未發先售的底氣何在？

雷科技報導，其實在電子消費領域這種「未發先售」或者不開發表會直接上架的情況時有所聞，小米 、OPPO、vivo部分入門型號或面向海外市場的機型就不會專門舉辦發表會，甚至蘋果也有淩晨1點直接上架新品的情況。

但目前為止，只有華為Mate60系列「未發先售」大獲成功：不開發表會的宣發效果卻勝過任何一場發表會，關注度爆棚，對應產品長期「一機難求」，如果華為P70再度「未發先售」，將有望再度締造傳奇。

以現在的眼光看，Mate60 Pro「未發先售」的做法看似冒險，但也有自己的「安全網」。

首先，未發先售的策略很大程度降低了大家對手機性能的心理預期。全新的麒麟9000S晶片 用上了超線程技術，這導致麒麟9000S有著和其他ARM架構處理器不同的性能資源分配方式，其直接影響就是Mate60 Pro在剛發布時的性能表現略有些落後，部分遊戲更是存在相容問題，無法正常運行。

對華為來說，不通過發表會預熱，直接在上架銷售減少了過度預熱可能帶來的期望值過高和隨後的不滿，同時「先鋒計畫」等帶有搶先版意味的辭彙也為麒麟9000S後續的性能優化換來時間。另外，美國時任商務部部長訪華的時事背景還為Mate60系列帶來了「突圍」的意味。

其次，未發先售創造了一種產品神秘感，激發了消費者的好奇心。由於先鋒計畫下的Mate60系列最初只在特定華為門店銷售，大多數消費者必須通過網上KOL的分享才能瞭解這款產品的技術細節，讓Mate60系列在微博、知乎等平臺獲得了遠超常規發表會的關注度和討論熱度。

那如果P70系列真的「未發先售」，還能重現Mate60 Pro的輝煌嗎？對比兩款手機的發售時機，如果P70系列真的選擇在4月中發表，那時機只會更加合適。

Android手機陣營的旗艦機型一般會和高通的新一代旗艦晶片一起於11月前後發表，而旗艦機型紮堆下半年發佈，也意味著上半年手機市場不會有真正意義上的「換代旗艦」，最多也就是採用官方超頻處理器的「小改款」。

這給華為帶來了難得的中國國內手機行業空窗期—在4月中直接發售新旗艦不僅可以減少與其他旗艦產品的直接競爭，還能在相對平靜的市場中獲得更多的媒體關注和消費者興趣。而且在傳統的發佈高峰期之外推出新產品也可以幫助華為更有效地管理供應鏈，避免在高峰期可能出現的物流擁堵和元件短缺問題，還能緩解京東等第三方經銷商的備貨壓力。

此外，考慮2024年上半年手機行業整體表現不太理想，沉悶的手機市場也需要P70這樣的強心劑。

根據市場調研機構Counterpoint上個月發佈的中國智慧手機市場銷量追蹤報告，2024年前六周中國智慧手機市場銷量出現大規模下滑，其中OPPO同比下降高達29%，vivo下降15%，就連國內手機銷量「常青樹」—小米和 Apple也都分別出現了7%和24%的下降。

這些手機品牌失去的銷量都被什麼品牌「奪走」了呢？沒錯，就是華為。

在2024年前六周的銷量統計中，華為迎來高達64%的增幅。調研機構BCI的資料顯示，在2023 Q4，華為以 51.23%的市場占有率穩居中國國內銷量第一，甚至比第二至第六的廠商之和還要多，並且是中國折疊屏手機市場的領頭羊。而在全球市場，華為折疊屏也勢頭正猛，今年首季華為折疊屏手機市場年增105%，市場占有率將首次超過三星，成為整個折疊屏手機市場中第一名。

華為若選擇在4月未發先售P70系列，不僅可以利用市場低潮，降低其他品牌對P70的威脅，同時也能像當初 Mate60系列發布一樣，利用P70提高華為、甚至是整個中國手機市場的科技含量和品牌調性。面對5.5G、AI大模型等全新的技術挑戰，競爭尤為激烈的中國手機市場必將催生出更具競爭力的產品。

而那些在華為經銷商門口排隊「蹲守」的消費者們，其實就像15年前在蘋果專賣店外徹夜排隊搶購iPhone 3GS的消費者一樣，是華為P70系列實力最好的證明。