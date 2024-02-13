通膨數據超出預期 道指重挫逾500點

1月居民消費物價指數(CPI)較12月上漲0.3%，較去年同期上漲3.1%。歐新社

由於1月通膨數據超出預期，導致美國公債殖利率 飆升，並引發人們對聯準會今年能否多次降息 的懷疑，影響股市牛市的關鍵部分，股指收盤大跌。

道瓊工業指數下跌524.63點或1.35%收3萬8272.75點，為2023年3月以來最糟單日跌幅；盤中最低下跌757.52點或1.95%。史坦普500指數下跌68.67點或1.37%收4953.17點；那斯達克指數下跌286.95點或1.8%收1萬5655.6點。

羅素2000指數也遭受重挫，下跌81.08點或3.96%，創2022年6月以來糟交易日。

1月居民消費物價指數(CPI)較12月上漲0.3%，較去年同期上漲3.1%。《道瓊》調查的經濟學家預計1月CPI月漲0.2%，年增2.9%。

不包括波動較大的食品和能源成分的核心CPI環比上漲0.4%，較去年同期上漲3.9%，也高於預計中的月增0.3%和年增3.7%。

B. Riley Financial首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「這很可能是一個簡單的藉口，可以消除今年以來普遍走高的市場頂部的一些泡沫。」正如今天的數據，CPI只是比預期高一點點，這證明我們並沒有走在直線道路上，但還是走在偏低的道路上。」

CPI數據公布後，2年期公債殖利率躍升至4.66%以上，10年期公債殖利率突破4.32%。之前因利率下降而引領市場創下歷史新高的微軟和亞馬遜等科技股領跌，微軟和亞馬遜均下跌超過2.1%。

在企業消息方面，激進投資 客伊坎(Carl Icahn)申報持有近10%的股份後，捷藍航空(JetBlue Airways)飆升21.58%。玩具製造商孩之寶(Hasbro)第4季業績未達分析師預期，股價下跌1.35%。由於第4季營收令人失望，Avis Budget Group下跌22.9%。

過去兩年IPO活動可能有所減少，但瑞銀認為該是做出改變的時候了。

策略師海菲勒(Mark Haefele)寫道：「從全球來看，2023年，撤回和延後的IPO數量將占申請IPO總量的54%，顯著高於2014年至2021年16.5%的平均值。」「企業估值偏高、市場波動性較低、降息的可能性以及對經濟軟著陸的樂觀情緒，導致尋找切入點的企業管理團隊的興趣上升。」

IPO活動的回升將大大提振金融業，包括銀行、投資公司和私募股權基金。

美國商銀證券的數據顯示，上周通訊服務類股的資金流入創歷史新高。該公司股票和量化策略師霍爾(Jill Carey Hall)在最新報告中寫道，包括Meta Platforms等大型科技股在內的史指類股上周創下歷來第二高的資金流入水準。

美國商銀指出，這僅落後前周創下的歷史新高。這也是連續第15周資金流入，是近代史上所有產業中最長的連續買進時間。該公司的數據可追溯到2008年。

最近，Meta的意外股利刺激了該產業的更多買盤。截至2月2日當周，Facebook母公司宣布首次配息後股價飆升超過20%。

同時，科技股和金融股上周引領資金流出，而醫療保健股則連續第6周出現資金流入。

在史指上周攀升至5000點上方之後，瑞銀向投資者提出了一個關鍵問題：下一步該何去何從？

瑞銀全球財富管理公司美洲區投資長馬塞利(Solita Marcelli)在最新報告中寫道：「雖然上述評論描繪出一幅樂觀的圖景，但重要的是要記住：許多利多已經被市場消化。」

她補充說，今年以來的市場表現反映出「經濟榮景」，並指出人工智慧(AI)和圍繞肥胖藥物的熱議一直是創造市場價值的關鍵部分。她指出，為了維持進一步上漲，需要更多關於經濟和強勁勞動市場的利多，市場必須看到AI貨幣化趨勢回升，持續的通膨不會延後降息。

馬塞利表示，在當前市場環境下，瑞銀更偏好投資資本回報率高、獲利率高、債務低的優質股票，而且小型股目前比大型股更具吸引力。

雖然美國通膨頑固拖累股指走低，但石油期貨上漲。

西德州中質原油3月合約上漲95分或1.24%，收在每桶77.87元。布蘭特4月合約收在每桶82.77元，上漲77分或0.94%。

由於中東戰事不明和對全年需求展望的不確定性，WTI一直難以突破每桶68至78元的區間。

WTI和布蘭特原油今年以來分別上揚8.68%和7.44%。