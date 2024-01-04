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晶片股被它拖累…自駕技術公司Mobileye財測差遭拋售 暴跌25%

編譯季晶晶／綜合外電
以色列自動駕駛技術供應商Mobileye Global周四公布不如市場預期的年營收展望，股價重挫24.55%，拖累晶片股走跌。（路透）
以色列自動駕駛技術供應商Mobileye Global周四公布不如市場預期的年營收展望，股價重挫24.55%，拖累晶片股走跌。（路透）

以色列自動駕駛技術供應商Mobileye Global周四公布遠低於華爾街預期的全年營收展望後，股價開低走低 ，一度重挫29%，收盤時跌幅略微縮小到24.55%。晶片股受其拖累走低。

總部位於耶路撒冷的Mobileye是以色列市值最大的上市公司，專門生產汽車駕駛輔助系統用晶片，周四在初步盈利報告中預估2024年全年營收介於18.3億-19.6億美元之間，遠遠不如分析師預估均值25.8億美元。

客戶陣容包括保時捷和福斯汽車在內的Mobileye，將展望下調歸因於客戶在疫情期間囤貨而減少訂單。公司預計第1季營收將比一年前銳減約50%。

Mobileye周四發聲明說：「我們已經意識到客戶庫存過剩。在供應鏈問題緩解之際，我們預計客戶將在今年第1季用掉絕大部分的過剩庫存。」

Mobileye遭拋售波及整個晶片業，恩智浦半導體、意法半導體和德州儀器等公司的股價周四均下跌。2022年10月把Mobileye分拆上市的英特爾一度挫低3.9%。英特爾仍持有Mobileye大約88%的股份。

車用晶片的需求一直強於電子業其他領域，因為每輛汽車都新增了更多電子功能。但這可能不再足以支撐高水準的晶片出貨量，因為車的整體需求放緩，而需要更多晶片的電動車，銷量激增態勢顯露出疲態。

晶片 以色列 華爾街

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