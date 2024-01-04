那指連跌五日 為15個月來最長

蘋果等大型科技股今年年初表現不佳，估值過高以及聯準會何時開始降息的不確定性讓投資人擔心市場變得過於樂觀。路透

那斯達克指數連續第五個交易日收低，為2022年10月以來最長的連續下跌。

以科技股為主的那指下跌81.91點或0.56%收1萬4510.3點。自12月27日收盤以來已下跌近4%。史坦普500指數下跌16.13點或0.3%收4688.68點，連跌四天。道瓊工業指數表現突出，上漲10.15點或0.03%收3萬7440.34點。

蘋果等大型科技股今年年初表現不佳，估值過高以及聯準會 何時開始降息 的不確定性讓投資人擔心市場變得過於樂觀。

蘋果股價本周下跌超過 5%。Piper Sandler是最新調降這家科技巨頭評級的投行，導致該科技巨頭股價下跌1.27%；兩天前巴克萊銀行(Barclays)下修該公司評級。

華爾街最近的表現與2023年結束時的表現形成鮮明對比。史指去年收盤上漲超過24%，同時享受著2004年以來的連漲周數。

但花旗全球財富首席投資策略師維廷(Steven Wieting)認為，近期的回檔不會對市場產生許多長期影響。

他表示：「無論這種情況是否持續下去，我都不認為過去幾天有多重要。」「這實際上只是一個統計上的擲硬幣遊戲。」

事實上，他認為史指今年年底可能會在5000點附近，代表該指數較此水準還有超過6%的上漲空間。

Sunrun執行長包爾(Mary Powell)表示，預計降息、硬體成本下降以及《通膨削減法案》帶來的稅收優惠，將在2024年帶來重大推力。

過去12個月這家太陽能公司股價下跌超過28%，因為電價上漲導致家庭安裝成本更高，抑制了需求。

包爾表示，Sunrun在其2024年展望中已考量較高的資本成本，因此較低的利率 將發揮催化劑的作用。由於聯準會保持利率穩定，這家太陽能安裝商股價過去三個月上漲超過60%。聯準會表示今年將降息三次。

她在邁阿密舉行的高盛能源會議上表示：「過去幾個月，我們在利率和2024年前景方面其實已經做得更好了。」

包爾表示，針對中低收入家庭的通膨削減法案稅收抵免將於今年開始流入經濟，這將起到推動作用。

她表示，Sunrun的重點是在2024年產生現金，預計到年底現金將達到2至5億元。

禮來公司股票收盤時脫離當日高點。在該製藥商宣布計畫直接向消費者銷售包括抗肥胖藥物Zepbound在內的部分藥物後，該股早盤一度攀升至636.41元，創52周新高。其官網LillyDirect將專注於偏頭痛、糖尿病和減肥等慢性疾病，該公司表示這些患者面臨治療障礙。因此目標是將患者與醫生聯繫起來，並透過第三方藥局將藥品運送到患者家中。

但負責健康保險公司研究的伯恩斯坦分析師威爾克斯表示，這項努力不會對藥品福利管理者構成威脅，「我們認為製藥公司的特定配藥是一個利基市場，因為這可能會迎合現金支付客戶；由於缺乏其他製藥公司產品，因此不會成為消費者的單一藥房聯繫人，並且不太可能能夠識別藥物相互作用。」

他預計Zepbound等藥物的普及範圍將「緩慢但不斷擴大」，這是由於改善患者健康和隨著時間降低成本的願望所驅動，以此作為支付每年可能花費1萬元以上藥物的動機。

油價下跌，因美國燃料庫存大量增加，掩蓋了對中東緊張局勢加劇導致供應中斷的擔憂。

西德州中質原油2月合約下跌51分或0.7%收每桶72.19元。3月布蘭特原油合約下跌66分或0.84%收每桶77.59元。

根據能源資訊署(EIA)的數據，截至12月29日當周，美國汽油庫存增加1090萬桶至2.37億桶。作為需求指標的汽車燃料供應量每天減少120萬桶至每天近800萬桶。

美國的庫存增加將人們的注意力從中東日益緊張的局勢上轉移開。3日由於武裝分子襲擊擾亂紅海航運，利比亞一處油田因抗議活動而關閉，原油價格上漲逾2%。

自2024年開年起，太陽能股持續下滑，延續去年的慘淡表現。最新的催化劑是KeyBanc Capital下修Enphase Energy和Sunrun的評級。