我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在位52年 丹麥女王宣布退位 將交棒王儲

中國官媒召13台星合唱 吳奇隆陳妍希提兩岸一家親

華為將設立超高清技術實驗室 瞄準5G、人工智慧

記者林茂仁／即時報導
華為將設立超高清技術實驗室。（本報系資料照）
華為將設立超高清技術實驗室。（本報系資料照）

中國國家廣播電視總局官網報導，國家廣播電視總局批復同意在華為技術有限公司設立「超高清技術創新與應用國家廣播電視總局重點實驗室」，該實驗室要圍繞超高清產業鏈，在內容生產、傳輸分發、終端呈現等領域開展全鏈條的關鍵性基礎性技術創新和應用示範，為推動超高清端到端全產業鏈升級提供重要技術支撐。

證券日報報導，中國電子視像行業協會副秘書長董敏表示，目前中國超高清產業整體規模達人民幣數兆元。設立超高清技術實驗室，有望通過超高清視頻聯盟主導、華為等頭部企業拉動的方式，進一步推動超高清標準、終端硬體、傳輸、內容生產等全產業鏈的統籌和協同發展，帶動產業鏈逐步完善及超高清技術在5G、人工智慧等應用領域的快速落地。

超高清技術實驗室的落地，意味著華為將深度參與超高清產業鏈，並進一步構建更為開放的音視頻技術標準體系。

華為內部人士表示，華為在超高清HDR Vivid技術標準等方面已有研發積累，是超高清產業鏈中的重要參與者，將持續推進產業的開源開放生態。

據瞭解，HDR Vivid是2020年9月份中國超高清視頻產業聯盟（CUVA）正式發布的擁有自主知識產權的高動態範圍標準。該聯盟囊括了大部分的電視、晶片以及內容廠商。華為是聯盟的核心成員之一，並與海思等企業為相關標準貢獻了大部分核心專利和技術。

實際上，超高清產業已成為眾多企業佈局的重要方向。一些上市公司已進入產業鏈核心環節，主要分佈在內容製作、編碼、傳輸、存儲、顯示等領域。如長江存儲、視源股份分別是快閃記憶體晶片、顯示幕驅動晶片頭部企業。此外，四川長虹也在超高清視頻產業中佔據關鍵地位。

中商產業研究院預測，到2023年中國超高清視頻產業規模將達到人民幣4兆元（約5597.7億美元），2025年將進一步增至5兆元（約6997億美元）。與此同時，超高清技術目前已經在多個領域滲透，在應用層面呈現百花齊放局面。開源證券分析稱，從商業化空間和落地進展角度，建議密切關注ChatGPT等AI大模型在超高清視頻等方面的應用進展。

華為 晶片 證券

上一則

全球機票通膨 2023年減緩 分析師憂航空業成長動能減弱

延伸閱讀

華為新款SUV售價破11萬 網：再不努力只能開賓士奧迪

華為新款SUV售價破11萬 網：再不努力只能開賓士奧迪
鴻蒙智行加速擴充 華為北汽合作品牌將浮出水面

鴻蒙智行加速擴充 華為北汽合作品牌將浮出水面
手機結合電動車成趨勢 小米華為造車超越蘋果

手機結合電動車成趨勢 小米華為造車超越蘋果
華為年營收估增9% 繳出近三年來最佳成績

華為年營收估增9% 繳出近三年來最佳成績

熱門新聞

電視售價雖然變便宜了，但出售顧客資訊變成一種獲利來源。（路透資料照片）

智慧型電視可窺隱私 螢幕大品質好卻更便宜

2023-12-25 01:00
中國太陽能市場出現淘汰賽。（新華社）

中國太陽能景氣 「觸底」訊號亮了

2023-12-28 01:14
美元料創2020年以來最差年度表現。（路透）

市場押注Fed至少降息6碼 美元料創2020年以來最差年度表現

2023-12-28 19:54
今年中國股市表現不佳，讓高盛等許多華爾街銀行策略師跌破眼鏡。（路透）

說好的中國股市大漲呢？高盛主管說從預測失準學到兩教訓

2023-12-25 22:18
德國房地產泡沫破裂，近來房價跌幅創下歷年新高，不過由於人口成長和居住空間不足，專家預期房市在明年年中探底後回溫。（路透）

投機泡沫破裂 德國房價跌幅創新高

2023-12-23 18:09
單純追蹤史坦普500指數的ETF報酬耀眼，績效打敗主題型ETF、產業ETF，或是其他採取較複雜投資策略的ETF。路透

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

2023-12-23 09:33

超人氣

更多 >
2024年最好運？4星座上榜 第1名「幸運女神看了都害怕」

2024年最好運？4星座上榜 第1名「幸運女神看了都害怕」
胡歌妻子客串「繁花」… 無台詞露臉數秒 被讚：氣質不輸三大女主

胡歌妻子客串「繁花」… 無台詞露臉數秒 被讚：氣質不輸三大女主
電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤
華為新款SUV售價破11萬 網：再不努力只能開賓士奧迪

華為新款SUV售價破11萬 網：再不努力只能開賓士奧迪
警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光

警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光