華為將設立超高清技術實驗室 瞄準5G、人工智慧

華為將設立超高清技術實驗室。（本報系資料照）

中國國家廣播電視總局官網報導，國家廣播電視總局批復同意在華為 技術有限公司設立「超高清技術創新與應用國家廣播電視總局重點實驗室」，該實驗室要圍繞超高清產業鏈，在內容生產、傳輸分發、終端呈現等領域開展全鏈條的關鍵性基礎性技術創新和應用示範，為推動超高清端到端全產業鏈升級提供重要技術支撐。

證券 日報報導，中國電子視像行業協會副秘書長董敏表示，目前中國超高清產業整體規模達人民幣數兆元。設立超高清技術實驗室，有望通過超高清視頻聯盟主導、華為等頭部企業拉動的方式，進一步推動超高清標準、終端硬體、傳輸、內容生產等全產業鏈的統籌和協同發展，帶動產業鏈逐步完善及超高清技術在5G、人工智慧等應用領域的快速落地。

超高清技術實驗室的落地，意味著華為將深度參與超高清產業鏈，並進一步構建更為開放的音視頻技術標準體系。

華為內部人士表示，華為在超高清HDR Vivid技術標準等方面已有研發積累，是超高清產業鏈中的重要參與者，將持續推進產業的開源開放生態。

據瞭解，HDR Vivid是2020年9月份中國超高清視頻產業聯盟（CUVA）正式發布的擁有自主知識產權的高動態範圍標準。該聯盟囊括了大部分的電視、晶片 以及內容廠商。華為是聯盟的核心成員之一，並與海思等企業為相關標準貢獻了大部分核心專利和技術。

實際上，超高清產業已成為眾多企業佈局的重要方向。一些上市公司已進入產業鏈核心環節，主要分佈在內容製作、編碼、傳輸、存儲、顯示等領域。如長江存儲、視源股份分別是快閃記憶體晶片、顯示幕驅動晶片頭部企業。此外，四川長虹也在超高清視頻產業中佔據關鍵地位。

中商產業研究院預測，到2023年中國超高清視頻產業規模將達到人民幣4兆元（約5597.7億美元），2025年將進一步增至5兆元（約6997億美元）。與此同時，超高清技術目前已經在多個領域滲透，在應用層面呈現百花齊放局面。開源證券分析稱，從商業化空間和落地進展角度，建議密切關注ChatGPT等AI大模型在超高清視頻等方面的應用進展。