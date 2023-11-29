孟格與巴菲特的傑作 投資蘋果報酬率高達379%

孟格（右）與巴菲特（左）旗下的波克夏，投資蘋果的報酬率達379%。美聯社

億萬富豪慈善家、波克夏 副董事長孟格28日晚間在加州辭世，世人在哀悼這位巴菲特 最親密的戰友兼知己去世之際，也絕對不會忘記他們投資 iPhone製造商蘋果公司的成功故事。

根據印度媒體Business Today報導，事實證明，波克夏對蘋果公司的投資非常成功，其持股金額飆升至驚人的1,776億美元，較其最初投資的310億美元大幅成長。

波克夏2016年首度入手蘋果股票，目前共持有5.85%的蘋果流通在外股票。在19筆交易中，巴菲特戰略性地進出蘋果部位，買入13次、賣出5次。 根據最新公開數據，這項策略性操作獲得了令人印象深刻的379%報酬率。

蘋果堪稱是孟格和巴菲特最令人津津樂道的成功投資。這家科技巨頭擁有近3兆美元的龐大市值，並以其持續支付股利和強勁的股票回購計畫聞名，準備為波克夏帶來驚人的8.789億美元股利。

蘋果的快速成功，可歸因於其獲利大幅增長，預計到2024年9月年度結束時，其獲利將比2017年度增加三倍，達到每股6.75美元左右。本益比增加兩倍，鞏固了蘋果公司的市場地位。

巴菲特和孟格七年前就預見了蘋果的潛力，承認它不僅是一家科技硬體公司，也是消費服務領域的巨頭。日前接受CNBC採訪時，巴菲特強調了蘋果用戶堅定的忠誠度，強調即使有人願意拿出10,000美元要他們不再使用蘋果手機，他們也不願放棄自己的iPhone。

孟格以老派價值投資人而聞名，他向來不碰昂貴的成長股而且重視可預測性，但他卻出乎意料地青睞蘋果公司。 他在各種採訪中稱讚蘋果仍然是一個不錯的投資。

巴菲特也表達了對蘋果執行長庫克的欽佩，稱讚他追隨賈伯斯的腳步，對該公司進行了卓越的管理。在波克夏5月的年度股東大會上，巴菲特證實了蘋果的表現優於波克夏的所有獨資子公司。儘管他承認不了解手機的複雜性，但他強調他對消費者行為的理解，以及蘋果在消費者心中的非凡地位。