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美元跌到三個月谷底 Fed理事暗示可能降息 日圓續升

編譯劉忠勇／即時報導
美元兌日圓貶值0.8%，至147.49日圓，繼續從本月觸及的152日圓附近回升。（路透）
美元兌日圓貶值0.8%，至147.49日圓，繼續從本月觸及的152日圓附近回升。（路透）

美元周二隨美債殖利率跌至逾三個月來谷底，本月也邁入一年來最大跌幅，投資人更加篤定聯準會（Fed）明年中會開始降息。日圓率主要貨幣上漲。

Fed理事鷹派決策者沃勒表示不太可能繼續升息，若通膨持續降溫且可能降息後，美元跌幅擴大。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.4%至102.746。美元指數11月跌勢擴大至3.6%，將是2022年11月以來的最差單月表現。

美國公債殖利率小幅走低，美國10年期公債殖利率收在4.335%，低於周一的4.388%。2年期公債殖利率最多跌到4.75%，跌到8月10日來谷底。

美元兌日圓貶值0.8%，至147.49日圓，繼續從本月觸及的152日圓附近回升。

多倫多道明銀行外匯策略主管Mark McCormick表示， 「我們預計日圓兌美元還會大幅走高」。他認為美元/日圓到明年第1季度末將達到140。

根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，市場反映3月降息的機率為33%，5月降息約65%。

沃勒說：「若通膨減緩再持續幾個月，我也不知道會多久，或許三個月、四個月、五個月...就可以單單因為通膨降低而開始降低政策利率了。」

不過，另一位Fed理事鮑曼表示，她仍認為，為「及時」壓抑，通膨Fed還是可能再升息。

其他貨幣方面，歐元兌美元一度觸及三個半月最高的1.1009美元，紐約盤尾報1.0981美元，上漲0.3%。英鎊兌美元一度觸及9月1日以來最高，紐約盤尾報1.2685美元，上漲0.4%。

殖利率 降息 貨幣

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