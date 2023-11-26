美國股債還會漲一波？創紀錄銀彈蓄勢待發

紐約證交所交易員。(歐新社)

美國股、債市11月聯袂大漲，從科技股漲到垃圾債，反映聯準會有望結束升息周期、同時讓經濟軟著陸的利多題材發威。分析師看好市場還有更多上漲空間，原因是投資 人手握大筆銀彈，在貨幣 市場基金中的餘額正處在紀錄高點。

史坦普500指數本月來勁揚8.7%，那斯達克綜合指數更大漲11%。美國10年期公債殖利率下滑近半個百分點至4.48%，顯示債券 價格走高。

投資人正把更多資金投入股票和債券基金。追蹤那斯達克100指數的景順「QQQ」ETF在11月13日止的一周寫下歷來最大單周淨流入紀錄；追蹤高收益債券指數的基金在11月中也寫下歷來最高雙周淨流入紀錄。

同時，根據美國投資公司協會，機構投資者和投資人有創紀錄的5.7兆美元資金停泊在類似現金的貨幣市場基金，其中許多收益率高於5%。

華爾街一些人士把這些銀彈視為有利訊號，可望成為股債市的推進力，前提是通膨展望繼續改善；一些人則認為其中部分資金只是從傳統銀行帳戶轉至較高收益的貨幣市場，他們對於這些資金正在場邊觀望、伺機進場的看法感到質疑。

本周，聯準會將有三位理事發言，投資人試圖從中尋找有關央行對通膨、經濟看法的蛛絲馬跡，並評估市場發展情勢。最新的消費者信心調查報告也預定28日出爐。

駿利亨德森執行長迪巴吉（Ali Dibadj）表示：「長期來頭一遭，現金是競爭對手。但我認為只要短期利率開始下降，將見到大量資金流往其他資產。」

散戶經紀公司Webull執行長丹尼爾就見到了現金對一般投資人的新吸引力。Webull今年稍早對存放在該公司的現金提供5%收益率，藉此維持與貨幣市場基金的競爭力。這樣的方案吸引了存款，使得Webull客戶的現金配置比重高於以往。不過丹尼爾指出，在本月初，情勢有了轉變。

丹尼爾說：「這些客戶過去六個月存放在他們的經紀商帳戶賺取利息的資金，在本月終於開始動用了，我們正見到它投入操作了，對我而言，散戶投資人是相當看多的。」他表示，客戶在過去幾周已將資金投入科技股、ETF和備受打擊的小型股。

資產管理公司F/m Investments執行長利特爾頓也說，他認為在貨幣市場基金中創紀錄的資金金額，正帶動小型股這類跌慘的資產加速反彈。