全球投資人對北京振興承諾失去信心 拋售中國股票

投資人紛紛拋售中國股票及債券。（Getty Images）

英國「金融時報」報導，隨著外資對北京當局提振國內經濟的承諾失去信心，投資 人紛紛拋售中國股票及債券 。

英國「金融時報」（Financial Times）根據滬港通及深港通交易流量計算後發現，中共 中央政治局高層7月24日承諾加大政策支持後，雖帶動外資買超540億人民幣（約74億美元）中國股票，如今卻已幾乎賣光。

與此同時，根據中國國家外匯管理局昨天公布的數據，外國機構投資人的債券持有量於7月減少370億人民幣，降至3兆2400億人民幣。

投資組合經理人和分析師表示，賣壓雖然在中共中央政治局會議後放緩，但在8月加快，並可能隨著中國人民銀行本週突然調降指標利率進一步加速。

中國證券資金流向逆轉，反映投資人對中共領導人承諾的信心正在瓦解。他們上個月承諾提振疲軟的消費支出、解決高青年失業率、並為陷入困境的房地產業提供更多支持。

花旗集團（Citigroup Inc.）亞洲交易策略主管阿帕拜（Mohammed Apabhai）表示：「到目前為止採取的措施似乎令市場失望，缺乏實質的政策行動，讓投資人感到愈來愈沮喪和擔憂。」

消費支出數據持續令人失望，在官方的青年失業率創新高後數週，中國宣布暫停公布相關數據。

這些負面消息對中國股價產生壓力，由上海和深圳證券市場選取300檔A股作為樣本編制而成的滬深300指數，幾乎完全逆轉中共中央政治局會議後的5.7%漲幅。

法國巴黎資產管理（BNP Paribas Asset Management）投資組合經理人李維（Wei Li，音譯）表示：「目前的（中國證券）市場在很大程度上受市場情緒左右，資金轉向速度可能非常快。」

李維說，中美債券利差擴大，讓人民幣債券進一步遭拋售。隨著美國利率飆升而中國利率降息，中美債券利差在本週來到16年來最大。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點