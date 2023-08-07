美物價漲不停 是因為亞洲年輕人想當網紅或咖啡店打工？

亞洲工廠缺工情況勢將影響美國物價。（路透）

亞洲是世界工廠，美國人買的東西大部分來自此地，但因為亞洲年輕人不愛到工廠上班，影響所及，全球化製造的模式將經歷新考驗，西方消費者以後可能買不到像過去定價那麼便宜的廉價時裝、平面電視或家具等商品。

在越南 胡志明市開服裝廠UnAvailable的英國人Paul Norriss說， 20多歲工人是服裝業的傳統勞動力，現在卻經常退出公司培訓計畫，因為「大家都想當網紅、攝影師、美妝博主，或到咖啡 店上班」，留下來的也只做個幾年。

亞洲製造業國家碰上了世代問題。較年輕勞工的教育水準比父母高，又擅長使用Instagram、Tiktok和其他社群媒體，認為工作不該被侷陷在四堵牆內。而且他們生的小孩比上一代少，意味20多歲時並沒有維持穩定收入養家的沉重壓力。服務業榮景也提供了工廠以外的選擇，比方說可以在購物商場當店員或旅館做接待。

為應對缺工危機，亞洲工廠不得不提高工資。雇主有時採取代價高昂的策略留人。例如工廠裝潢使用落地玻璃窗、設置供應抹茶的咖啡區、改善食堂品質、為員工提供瑜伽和舞蹈課程，或者幼兒園服務，每個月還會組織喝啤酒、開卡丁車、打保齡球的團建活動。過去，這些是矽谷科技公司才有的福利。

玩具和遊戲生產商孩子寶（Hasbro）說今年越南和中國缺工推高了成本，在亞洲有大型生產基地的芭比 製造商美泰兒（Mattel）也苦於較高的勞動成本。兩家公司都調漲了產品價格。旗下大部分鞋款都在亞洲製的耐吉（Nike）6月表示，勞動成本走高致產品支出上揚。

根據華爾街日報報導，越南工廠的薪資自2011年來增加逾一倍到每月320美元，中國的工廠薪資從2012到2021年則膨脹了122%。

經濟學家Manoj Pradhan指出：「對於習慣了以可支配收入的一個相對穩定比率來購買商品的美國消費者來說，會需要重新調整過。」

有些製造業者可能把工廠搬到較便宜的地方去，但這樣做的難度愈來愈高。一些擁有大量勞動人口的非洲和南亞國家，政治並不穩定或基礎設施不足，也沒有熟練的勞動力。例如擴展到緬甸和伊索比亞的服裝品牌，發現生產業務受到社會動盪或內戰所擾。