強勢財報推動 道指連漲五日

IMF預測，全球經濟中期成長將下降3%左右，低於2000年至2019年的歷史平均水平3.8%。(Getty Images)

道瓊工業平均指數攀升，因一些大型銀行和企業的強勁獲利結果拉開了財報季序幕。

道指上漲113.89點或0.33%收3萬4509.03點，連續第5個交易日上漲。與此同時，史坦普500指數下跌4.62點或0.1%收4505.42點。那斯達克綜合指數下跌24.87點或0.18%收1萬4113.7點。史指和那指盤中均觸及2022年4月以來最高水平。

本周道指創下3月以來最佳表現，上漲2.3%。史指上漲2.4%，那指上漲3.3%。

聯合健康集團股價提振道指，成為表現最佳個股。這家保險巨頭公布優於預期的獲利和營收後股價上漲7.24%。該公司還調升全年獲利財測的下限。該股也是史指醫療保健類股中漲幅最大者，該類股收漲1.5%。

摩根大通第2季獲利超出預期，股價上漲0.6%，主受利率上升和利息收入增加的推動。富國銀行小幅下跌0.34%，即使業績優於預期。

Horizon Investments投資 長拉德納(Scott Ladner)表示：「從大型銀行、尤其是摩根大通的獲利可以看到，其獲利相當有韌性。」「違約率仍然處於歷史低位，並且沒有出現飆升的跡象。因此，這對消費者和經濟來說是一個好兆頭。」

FactSet數據顯示，對本季的預期較為悲觀。分析師預測史指獲利將同比下降約7%，將成為2020年第2季以來最糟的財報季，當時史指獲利下降了31.6%。

最新的生產者物價指數(PPI)報告顯示，通膨漲幅低於預期，一如12日公布的6月消費者物價指數(CPI)數據的樂觀情緒。投資人現在正在考慮近期數據所體現的強勁經濟是否會在年底前推高股市。

拉德納說，「就通膨壓力下降和經濟成長仍然相當強勁來說，金髮姑娘的情景依然存在。因此，這對於風險資產來說是個非常好的背景。」

根據國際貨幣基金(IMF)的數據，20國集團的整體通膨似乎已見頂。然而，在大多數20國集團國家、特別是發達經濟體，核心通膨仍遠高於央行目標。

IMF總裁喬治耶娃在最新報告中寫道，「在對抗通膨過程中，出現貨幣政策向經濟活動傳導的一些早期跡象，歐元區和美國的銀行貸款標準收緊。即使如此，政策制訂者應避免『過早慶祝』：以往通膨事件的教訓顯示，過早放鬆政策可能會抵消通膨進展。」

IMF預測，全球經濟中期成長將下降3%左右，低於2000年至2019年的歷史平均水平3.8%。

巴克萊在最新報告中表示，歐洲股市「明顯便宜」不足以扭轉美國投資人的悲觀前景。分析師考烏(Emmanuel Cau)寫道，「與我們追蹤的流量數據一致，大多數美國客戶削減了對歐洲的投資，因為他們認為該地區最容易受到衰退的影響，將因長期疲軟的中國而蒙受損失，並錯過了人工智慧的列車。」「流動性不佳是另一個問題，這促使客戶集中持有一些優質、成長型和國際化的大型歐股 。」

他指出，英國前景比歐洲大陸更糟，許多客戶將英國視為「價值陷阱」，「歐股明顯的便宜並不能彌補該地區結構性成長機會的缺乏，而且對價值的興趣似乎已經消失。總體而言，我們的印象是，對歐洲的悲觀情緒可能已接近頂點。」

富國銀行表示，Spotify 在削減成本的同時似乎仍在增加用戶，這為該股帶來巨大的上漲空間。

分析師卡希爾(Steven Cahill)將Spotify的目標股價從每股180元上調至250元。新目標較13日收盤價高出40%以上。

他在給客戶的報告中指出，「我們更深入地研究了Spotify，並變得更加樂觀。其每月活躍用戶成長、市占率、成本削減和利潤驅動因素開始全速運轉。」Spotify收盤上漲0.54%。今年來股價已經翻倍。