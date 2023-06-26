科技巨頭回跌 史指大跌逾1%

那斯達克綜合指數暴跌，投資人拋售了今年來表現出色的科技股，並且上半年最後一個交易周開始了。路透

那斯達克綜合指數 暴跌，投資人拋售了今年來表現出色的科技股，並且上半年最後一個交易周開始了。

那指下跌156.74點或1.16%收1萬3335.78點；史坦普500指數下跌19.51點或0.45%收4328.82點。道瓊工業平均指數下跌12.72點或0.04%收 3萬3714.71點。

大型科技股的回跌是那指大幅下跌的主因。Nvidia、Alphabet和Meta Platform都下跌超過3%。高盛以定價不利為由調降電動車製造商特斯拉的評級，其股價下跌6.06%。

50 Park Investments CEO沙罕(Adam Sarhan)表示：「市場正處於消化模式。」「今年來的漲幅非常大，主要是由大型科技股和那指100領漲。」

他表示，只要股市不出現去年出現的「瀑布式」拋售，在大漲後出現回調看來是健康的。

在經歷艱難的2022年後，科技股今年出現反彈，因為投資人押注人工智慧(AI)前景並希望Fed結束升息行動。回歸熱門成長股使那指上半年上漲27.4%，可望創下1983年以來最佳上半年表現。

即使上周反彈停滯，其他股指也可望在上半年表現出色，並且都結束了多周的上漲動能。史指上漲12.7%，道指上漲約1.7%。

6月最後一周對於經濟報告來說相對清淡，30日公布的5月個人消費支出(PCE)指數凸顯出這一點。Walgreens Boots Alliance和Nike將於29日發布財報。

周末俄羅斯一個私人軍事組織發生短暫叛亂後，交易員正在密切關注當地局勢。局勢的不確定性可能會讓市場緊張不安。

本月稍早聯合健康保險警告，客戶的醫療服務利用率高於預期，醫療保健股遭受重創。瑞銀(UBS)分析師 莫克(Andrew Mok)在給客戶的報告中表示，匹克球的興起至少可能是部分原因。

報告指出：「估計匹克球直接造成的醫療費用為2.5至5億元，並認為與匹克球間接相關的醫療費用可能會更高。」

摩根史坦利消費者調查估計，沃爾瑪的會員服務創下新高。最新的 AlphaWise調查估計，提供免費送貨和送貨服務的Walmart+擁有約2140萬會員；相當於美國家庭普及率的17%左右。

與5月相比，訂閱用戶增加近300萬，較之前的記錄高出100萬多。

分析師古特曼(Simeon Gutman)在給客戶的報告中表示：「雖然出現一些短暫的波動，但積極的變化延續了會員增加的更廣泛趨勢。」「評估實際會員數量以及報告很可能加入的受訪者數量的TAM也有所上升，但仍低於之前的高點。」

由於金融機構對加密貨幣 的認可，比特幣上漲17％，這是今年最強勁的單周走勢。WisdomTree、Invesco等公司的ETF申請最受關注，但華爾街也看好使用區塊鏈進行託管、財富管理和代幣化的機會。

伯恩斯坦分析師庫加尼(Gautam Chhugani)在最新報告中表示：「加密貨幣還遠未消亡。」「即使整個加密貨幣進入冬天，機構的興趣仍然存在，一些早期的消息與當前的公告有關。機構將繼續參與新的加密產品和產品，包括在公共區塊鏈上構建代幣化產品。」

雖然加密產業的出發理念是無政府主義，但該行業中許多人一直在等待並希望看到機構以實質方式加入加密市場，這將為該資產類別帶來更大的合法性，並讓更多人有更多方式獲得加密貨幣。雖然大型機構多年來一直在研究和測試區塊鏈產品，但都謹慎地將其作為業務的優先事項。

庫加尼補充指出：「在這個周期中，強大的加密貨幣原生倖存者願意隨著透明度的發展而參與長期的監管遊戲，它們處於有利地位。」「這些機構不僅僅是為了『監管捕獲』，而是為了商業影響，包括收入和成本。」

拉斯維加斯金沙集團下個月將公布第2季財報，摩根大通調升該賭場業者的目標價。

分析師葛瑞夫(Joseph Greff)寫道：「我們看好金沙集團的切入點，自4月中旬公布2023年第1季財報以來，該公司股價表現平平。」他將目標價從每股71元調升至72元；較23日收盤價上漲26%。