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Fed鷹派反對6月暫停升息 關鍵將是鮑爾談話

編譯黃淑玲／綜合外電
達拉斯聯準銀行總裁蘿根。（路透）
達拉斯聯準銀行總裁蘿根。（路透）

聯準會（Fed）兩位鷹派官員18日表示，美國通膨看起來還沒有冷卻到足以讓Fed暫停升息的程度，但副主席提名人、現任理事傑佛森則似乎準備保持耐心。市場接著將緊盯主席鮑爾、紐約聯準銀行威廉斯等決策官員19日的談話。

今年有決策投票權的達拉斯聯準銀行總裁蘿根說，「在過去十次會議每次都上調聯邦資金利率目標區間後，我們已取得一些進展。未來幾周的數據可能依然顯示一次會議跳過（升息）很合適，到目前為止，我們還沒到那一步」。

她認為，物價、尤其是剔除食品和能源後的核心物價，下跌速度還不夠快。勞動力市場也仍吃緊，繼續對薪資構成壓力。但她也說，在下次會議前保持開放態度。

今年沒有投票權的「鷹王」聖路易聯準銀行總裁博拉德接受英國金融時報（FT）訪問時說，美國通膨改善的進展緩慢，「可能需要藉由稍微升息更多，提供一些保險，確保我們確實能控制住通膨」。他也說，對6月決策持開放態度。

傑佛森同日則說，他願意耐心觀察過去一年激進升息對美國整體經濟造成的影響，「歷史顯示貨幣政策會有漫長而多樣的遲滯，對於感受到更高利率完全影響來說，一年時間還不夠長」，經濟要完全感受到這輪快速升息的影響，為時尚早。

雖然他對於6月Fed該怎麼做未提出明確主張，但他接受還有許多緊縮政策工具可用的觀點，暗示他可能對暫停升息感到安心。

現在市場將緊盯鮑爾在美東時間19日上午11發表的談話內容，他將出席Fed主辦、紀念經濟學家Thomas Laubach的貨幣政策研討會，於座談討論和Fed前主席柏南克同台。在那之前，威廉斯將在美東時間上午9時15分在同一場研討會發表主題演講。

芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期6月按兵不動、維持基準利率於5%~5.25%的機率為66.7%，升息1碼的機率是33.3%。

升息 利率 鮑爾

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