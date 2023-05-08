我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

等待通膨數據 史指收盤持平

LA知名購物中心爆大規模鬥毆 路人驚叫警察在哪？

股神巴菲特繼續賣出比亞迪 套現5890萬美元

記者林茂仁／即時報導
股神巴菲特旗下波克夏公司持續出售比亞迪持股。圖為比亞迪汽車參展2023第15屆西安五一車展。（新華社）
股神巴菲特旗下波克夏公司持續出售比亞迪持股。圖為比亞迪汽車參展2023第15屆西安五一車展。（新華社）

股神巴菲特繼續賣出比亞迪股票，港交所8日公布數據顯示，巴菲特旗下的波克夏公司將比亞迪H股的持股比率由10.05%降至9.87%，平均減持價格為每股235.64港元，共計出售196.1萬股比亞迪股份，目前仍持有1.08億股比亞迪，本次套現約4.62億港元(約5890萬美元)。

公開資料顯示，波克夏自2022年8月24日首次減持比亞迪以來，這是第11次披露減持比亞迪H股股份的動作，持股比率也從2022年8月24日的19.92%下滑至如今的9.87%，持倉比率降低超過五成。

波克夏公司6日舉行的2023年年度股東大會上，巴菲特的老搭檔、副董事長查理·蒙格（Charlie Munger）也在回答中提到了比亞迪，稱如果去到大陸比亞迪的工廠，會看到遍地的機器人，同時機器人的使用率非常之高。所以，未來機器人的使用將會在全球越來越多。

巴菲特重倉比亞迪可以回溯到十餘年前。2008年9月29日，波克夏斥資18億港元以每股8港元的價格，在港股認購比亞迪2.25億股股票。

巴菲特4月初在接受美國CNBC採訪時表示，並不急於減持比亞迪，會找到這些資金更好的配置用途。

比亞迪8日港股收240港元，上漲2.13%。

巴菲特 波克夏 股票

上一則

等待通膨數據 史指收盤持平

延伸閱讀

巴菲特：美極盛經濟將結束

巴菲特：美極盛經濟將結束
減碼台積電 巴菲特：因為不喜歡地點 加碼投資日本

減碼台積電 巴菲特：因為不喜歡地點 加碼投資日本
中國車企比亞迪、哪吒、上汽搶進 赴泰國建廠掀熱潮

中國車企比亞迪、哪吒、上汽搶進 赴泰國建廠掀熱潮
比亞迪新能源車銷量暴增 本季買氣有望大成長

比亞迪新能源車銷量暴增 本季買氣有望大成長

熱門新聞

彭博資訊報導，蘋果上月17日推出高利率儲蓄帳戶，當日即吸引近4億存款，問世頭四天共吸引近9.9億存款。（擷自蘋果官網）

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

2023-05-01 10:03
住上海的卞姓男子參觀泰國曼谷的豪華公寓，準備在海外置產。（路透）

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

2023-05-07 19:55
三大指數2日開低後，受地區銀行股下跌的影響，美股跌幅擴大。（路透）

美股重挫 道指大跌逾500點

2023-05-02 12:05
紐約證交所交易員。路透

美股三大指數重挫逾1% 這些股票再掀拋售潮

2023-05-02 18:59
美股收盤大漲，地區銀行股從低點回升，市場寵兒蘋果公司在公布優於預期的上季業績走升。路透

銀行蘋果大漲 道指飆546點

2023-05-05 16:56
波克夏公司股東年會6日登場，股東們聆聽波克夏董事長巴菲特（左）與副董事長孟格（右）談話。美聯社

巴菲特：經濟極盛時期將結束、AI像原子彈

2023-05-06 12:30

超人氣

更多 >
海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎
休旅車衝撞德州庇護所附近民眾 至少8死9傷 兇嫌疑針對移民

休旅車衝撞德州庇護所附近民眾 至少8死9傷 兇嫌疑針對移民
你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心

你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心
紐約市擬送庇護客 洛克蘭郡長砲轟：無恥，休想過來

紐約市擬送庇護客 洛克蘭郡長砲轟：無恥，休想過來
德州商場槍案／目擊者：母捨命為幼子擋彈、1少女血肉模糊

德州商場槍案／目擊者：母捨命為幼子擋彈、1少女血肉模糊