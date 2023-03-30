「大賣空」原型貝瑞認錯：1月底不該叫投資人賣股

Scion資產管理公司經理人貝瑞。（取材自推特）

電影「大賣空」原型人物、Scion資產管理公司經理人貝瑞（Michael Burry）30日在推特發文說，他兩個月前要投資 人賣股票，「我錯了」。

I was wrong to say sell. — Cassandra B.C. (@michaeljburry) March 30, 2023

貝瑞在1月31日發出只有一個字的推特發文，建議他的追隨者「賣」。雖然他並未詳盡說明，但當時的時機不難聯想。當時那斯達克綜合指數 漲了10.7%，一些投資人擔心可能已漲多。

在貝瑞發表「賣」字推文後，美國聯準會（Fed）升息1碼，標普500指數於2月2日收在當時今年新高的4,179.76點，之後跌了好幾周，FactSet數據顯示，該指數在2月2日後累計跌了約3%。

但這個趨勢在3月再次轉變，儘管大西洋兩岸出現銀行業危機、經濟不景氣衰退憂慮再起，還有美企獲利不佳的前景（分析師截至24日預估，標普500指數成分企業本季獲利將年減6.1%，為2020年第2季以來最大降幅），美股 卻意外展現韌性。

在彭博資訊報導指出今年是「逢低買進」策略績效亮眼的一年後，貝瑞30日又發出第二則帶有諷刺意味的推文，高喊交易員繼續「逢低買進」美股。