葉倫允諾解決台美雙重課稅 但連簽約也會引發美中緊張

美國財政部長葉倫在周三的國會聽證會上承認，缺乏這種協議是一個「非常重大的問題」。(歐新社)

美國總統拜登 希望把全世界上最先進的半導體業者台積電 帶到美國，但台灣主張，拜登應儘速解決台美雙重課稅的問題，只不過，達成類似協議也可能令中國大陸不滿。

台灣官員正在努力達成協議，消除雙重課稅的負擔，美國早和幾十個國家達成類似協議。財政部長葉倫在周三的國會聽證會上承認，缺乏這種協議是一個「非常重大的問題」，並表示財政部和國務院將「看看是否能找到辦法」解決這個問題。

台灣方面主張，在缺乏協議的情況下，有意願的投資人會因鉅額的稅負卻步，而美國政府當前重大的產業政策也會達不到預期的效果。據彭博報導，蔡英文總統訪美期間，可能會進一步推動這個議題。她此行已經引發美中關係緊張，中國周三警告，若蔡英文和眾議院議長麥卡錫會談將被視為挑釁。

華府方面對台灣的租稅訴求表示同情。拜登希望在明年競選前宣揚他晶片法的政績，台積電也已經在亞利桑那州動土建廠，象徵這立法的一大成就，也是重振美國製造業在先進領域的一大步。不過，其中有一個重大障礙：美國不承認台灣為主權國家，因此無法簽署條約，也就是避免雙重課稅的協議通常採用的方式。若透過折衷的方式達成同樣的目標，卻可能被北京視為美國邁向承認台灣的一步。

葉倫周三在眾院撥款委員會小組委員會聽證會上回答提問時表示，「我確實認識到這是一個非常重大的問題，我們確實需要謀求解決辦法」。她表示，這是「民間部門一再指出的問題」。

彭博引述消息人士報導，美國政府正尋求有創意的辦法和台灣達成租稅協定。但有些官員對此表示猶豫，因為此舉可能被中國大陸視為挑釁。

自從川普接任總統以來，台灣方面即呼籲解決雙重課稅問題。今年，台灣在華盛頓的代表向政府官員和國會幕僚發送一份說明資料，其中估計台灣企業在美國賺取的獲利需要支付的有效稅率為51％，至少比南韓或澳洲高出10個百分點，因為他們還得預扣匯回國內的股息。

美國商務部長雷蒙多 上個月接受採訪時也表示，台積電高層提出了雙重課稅問題。

晶片法的設計者之一、聯邦參議員楊恩（Todd Young）1月訪台時，曾就稅收問題進行了討論。本月，他聯名提出動議，敦促美國政府推動租稅協議。