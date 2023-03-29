我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西安男墜樓「砸死」樓下5歲男童 網心痛：無妄之災

退稅金額大幅減少？2023年稅季 應留意3點變化

葉倫允諾解決台美雙重課稅 但連簽約也會引發美中緊張

編譯劉忠勇／即時報導
美國財政部長葉倫在周三的國會聽證會上承認，缺乏這種協議是一個「非常重大的問題」。(歐新社)
美國財政部長葉倫在周三的國會聽證會上承認，缺乏這種協議是一個「非常重大的問題」。(歐新社)

美國總統拜登希望把全世界上最先進的半導體業者台積電帶到美國，但台灣主張，拜登應儘速解決台美雙重課稅的問題，只不過，達成類似協議也可能令中國大陸不滿。

台灣官員正在努力達成協議，消除雙重課稅的負擔，美國早和幾十個國家達成類似協議。財政部長葉倫在周三的國會聽證會上承認，缺乏這種協議是一個「非常重大的問題」，並表示財政部和國務院將「看看是否能找到辦法」解決這個問題。

台灣方面主張，在缺乏協議的情況下，有意願的投資人會因鉅額的稅負卻步，而美國政府當前重大的產業政策也會達不到預期的效果。據彭博報導，蔡英文總統訪美期間，可能會進一步推動這個議題。她此行已經引發美中關係緊張，中國周三警告，若蔡英文和眾議院議長麥卡錫會談將被視為挑釁。

華府方面對台灣的租稅訴求表示同情。拜登希望在明年競選前宣揚他晶片法的政績，台積電也已經在亞利桑那州動土建廠，象徵這立法的一大成就，也是重振美國製造業在先進領域的一大步。不過，其中有一個重大障礙：美國不承認台灣為主權國家，因此無法簽署條約，也就是避免雙重課稅的協議通常採用的方式。若透過折衷的方式達成同樣的目標，卻可能被北京視為美國邁向承認台灣的一步。

葉倫周三在眾院撥款委員會小組委員會聽證會上回答提問時表示，「我確實認識到這是一個非常重大的問題，我們確實需要謀求解決辦法」。她表示，這是「民間部門一再指出的問題」。

彭博引述消息人士報導，美國政府正尋求有創意的辦法和台灣達成租稅協定。但有些官員對此表示猶豫，因為此舉可能被中國大陸視為挑釁。

自從川普接任總統以來，台灣方面即呼籲解決雙重課稅問題。今年，台灣在華盛頓的代表向政府官員和國會幕僚發送一份說明資料，其中估計台灣企業在美國賺取的獲利需要支付的有效稅率為51％，至少比南韓或澳洲高出10個百分點，因為他們還得預扣匯回國內的股息。

美國商務部長雷蒙多上個月接受採訪時也表示，台積電高層提出了雙重課稅問題。

晶片法的設計者之一、聯邦參議員楊恩（Todd Young）1月訪台時，曾就稅收問題進行了討論。本月，他聯名提出動議，敦促美國政府推動租稅協議。

楊恩表示，理想情況下，這項協定應該涵蓋個人和企業所得稅，如此一來，跟隨台積電前往美國的中小型企業也能有所保障，這也是商務部長雷蒙多所期望的。

台灣企業在美國賺取的獲利需要支付的有效稅率為51％，至少比南韓或澳洲高出10個百...
台灣企業在美國賺取的獲利需要支付的有效稅率為51％，至少比南韓或澳洲高出10個百分點。(取材自彭博)
彭博報導，蔡英文總統訪美期間，可能會進一步敦促解決台美雙重課稅的問題。(路透)
彭博報導，蔡英文總統訪美期間，可能會進一步敦促解決台美雙重課稅的問題。(路透)

台積電 拜登 雷蒙多

上一則

美元轉而走高 日圓創近兩個月最大跌幅

延伸閱讀

民主黨逾百名眾議員聯名 促勿拘留無證客家庭

民主黨逾百名眾議員聯名 促勿拘留無證客家庭
華倫宣布爭取連任麻州國會參議員 拜登黨內對手少一人

華倫宣布爭取連任麻州國會參議員 拜登黨內對手少一人
雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？

雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？
安撫市場 葉倫再保證：必要時採額外行動保障存款安全

安撫市場 葉倫再保證：必要時採額外行動保障存款安全

熱門新聞

矽谷銀行（SVB）崩潰引起金融業動盪後，美西銀行（PacWest）已額外流失20%存款 。（路透）

下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

2023-03-22 10:22
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克最近制定新目標，未來幾年將讓下一代電動車生產成本削減50%。（路透)

Tesla生產成本砍50% 同業頭大

2023-03-26 13:10
由於Fed繼續升息，美股暴跌，同時承認銀行業的動盪可能會減緩本已脆弱的經濟。地區銀行股領跌。美聯社

升息+葉倫放話 道指大跌530點

2023-03-22 16:57
銀行業動盪從美國蔓延至歐洲，德意志銀行也承受壓力。美聯社

從矽谷銀到德銀 一文看懂歐美銀行到底怎麼啦？

2023-03-24 12:40
矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）倒閉引發市場動盪，儘管全美上月通膨趨緩，但仍居高不下，聯邦準備理事會（Fed）今天決定升息1碼。美聯社

面臨銀行業危機及通膨兩難 聯準會升息1碼

2023-03-22 14:25
聯準會主席鮑爾22日舉行記者會。（路透）

Fed決策與鮑爾記者會說了什麼？5大重點一次看

2023-03-22 19:33

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅
澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了
搭飛機別穿緊身褲、別脫鞋 專家告訴你重要原因

搭飛機別穿緊身褲、別脫鞋 專家告訴你重要原因
這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦

這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦