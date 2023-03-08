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Fed褐皮書：美經濟開年表現強勁 消費和製造景氣穩定

編譯葉亭均／綜合外電
聯準會（Fed）。(路透)
聯準會（Fed）。(路透)

聯準會（Fed）8日最新發表的褐皮書報告顯示，美國經濟在新年初期表現展現出韌性，消費者支出和製造業活動穩定。

褐皮書表示：「整體經濟活動2023年初略有上升。」這份報告會在Fed利率決策會議的兩周前發布。

不過，報告指出，未來的展望沒那麼樂觀，「在不確定性增加的情況下，聯繫人預期未來幾個月經濟狀況不會有太大改善」。褐皮書報告是基於截至2月27日12家地區聯邦準備銀行蒐集的民間資訊彙整而成。

今年以來的經濟數據基本上都優於預期，尤其是支撐消費者支出的強勁就業成長數據，上述報告為這些數據提供了佐證。官員們將關注定於周五公布的就業數據和下周公布的消費者物價指數，這些重要數據將有助於確定央行的政策路徑。

在褐皮書出爐之際，Fed主席鮑爾結束了在國會為期兩天的作證。鮑爾在證詞中為加快升息步調打開了大門，前提是如果經濟數據繼續表現強勁。他同時強調說，尚未就3月的會議做出決定。

全美各地的企業都表示價格壓力持續存在，不過一些壓力已減弱。許多地區還指出，薪資持續成長，欠缺托育服務仍使勞工無法加入勞動力大軍。

根據報告，通膨和勞動力市場前景都出現了一些希望。許多地區供應鏈問題緩解，部分運輸成本下滑。企業表示，勞動力供應略有改善。

一些地區的零售銷售在通常清淡的時期出現了「溫和到強勁的」成長，這跟鮑爾在國會的證詞一致。

多數地區的外出和旅遊活動強勁，這也是不含能源和住宅的服務業的一部分，這塊領域表現持續強勁，使得決策者感到擔憂。

多數地區還表示房地產市場景氣減弱。Bankrate.com的數據顯示，房貸利率接近11月觸及的22年高點。

鮑爾 就業 利率

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