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今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報

美股盤中重挫 道指跌870點

零售嚴重衰退 道指跌763點

記者張大仁／即時報導
在最新數據顯示11月零售銷售降幅超過預期後，美股大幅下跌，引發人們對Fed無情升息正在使經濟陷入衰退的擔憂。美聯社
在最新數據顯示11月零售銷售降幅超過預期後，美股大幅下跌，引發人們對Fed無情升息正在使經濟陷入衰退的擔憂。美聯社

在最新數據顯示11月零售銷售降幅超過預期後，美股大幅下跌，引發人們對Fed無情升息正在使經濟陷入衰退的擔憂。

道瓊工業平均指數下跌763.54點或2.25%至3萬3202.74點，為9月以來最糟單日走勢，年底反彈的希望破滅。史坦普500指數下跌99.57點或2.49%至3895.82點，使12月跌幅達到約4.5%。那斯達克綜合指數下跌360.36點或3.23%至1萬810.53點，備受打擊的科技股指數將2022年來的跌幅擴大至近31%。

拋售範圍廣泛，史指中只有14支股票上漲。大型科技股下跌，蘋果和Alphabet下跌超過4.4%，而亞馬遜和微軟下跌超過3%。Netflix下跌8.63%，之前Digiday的報告指出，這家串流媒體公司承諾若未達到收視率目標，將向廣告商返還資金。

令人失望的零售銷售報告顯示通貨膨脹正對消費者造成影響。根據商務部的數據，11月零售額下降0.6%，比《道瓊》估計的0.3%跌幅更大。

在Fed最近提高隔夜借款利率後，美股開始拋售。Fed還表示將在2023年之前繼續升息，並預計其聯邦基金利率將達到高於預期的5.1%峰值。隨著14日升息2碼(0.5個百分點)，目前的目標利率區間為4.25%至4.5%，為15年來的最高水平。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)在報告中寫道：「股市的反應現在正在考慮經濟衰退，並拒絕鮑爾最近在布魯金斯學會提到的『軟或偏軟』著陸的可能性。」

他說，「Fed與市場之間的拉鋸戰完全站在市場一邊：經濟放緩不是『暫時的』，Fed將被迫在2024年之前採取行動。」

由於擔心Fed升息過度，美國國債殖利率繼續與Fed唱反調並下跌。10年期國債殖利率跌破3.5%。

由於對經濟衰退的擔憂加劇，銀行股也下跌。 摩根大通下跌2.48%。

Commonwealth Financial Network投資管理主管普萊斯(Brian Price)表示，隨著Fed 12 月會議和大量經濟報告的出現，股市可能會在進入2022年最後階段時進一步波動。

他寫道：「今年最後兩周將很有趣，因為沒有重要的經濟數據發布以及許多交易員將休假，市場可能會出現更大的波動。」

他表示，投資人將迎來即將到來的「關鍵」財報季，這將讓人們進一步了解企業如何應對通膨。

普萊斯補充說：「如果的確看到一個令人鼓舞的財報季，那麼很難看出大部分時間都以動盪交易環境為特徵的2022年怎麼沒有延續下去。」

Ritholtz Wealth Management CEO布朗(Josh Brown)表示，投資迪士尼就像試圖接住掉落的刀。

他表示，如果股價回落至每股89元或90元附近的交易價下方，長期投資人將站穩腳跟。但他表示，現在不是交易的好時機，因為它還沒有穩定下來，而且該股還沒有明顯地從低點回落。

雖然布朗認為投資人會擔心它在經濟衰退中的表現，但Gilman Hill資產管理公司CEO哈林頓(Jenny Harrington)表示，這支股票已經反映出這一點。與此同時，她表示投資人將在當前「仇恨盛宴」結束後，關注她所說來自娛樂巨頭令人信服的獲利成長。

Blue Line Capital創始人巴魯克(Bill Baruch)也看好迪士尼，認為它的自由現金流應該會加速，營收會增加，而且它有很好的技術模式，「迪士尼是最會講故事的品牌，而Iger的回歸恰好在這個故事中。」「我們已經看到摩根大通在2023年成為首選的故事。」

今年至今，該股已下跌41.7%。

特斯拉汽車需求的擔憂以及CEO馬斯克的注意力分散，導致部分看多的分析師調低預期，包括RBC Capital Markets在內。

分析師史派克(Joseph Spak)將該股目標價從325元下修至每股225元。他在給客戶的報告中表示，第4季的獲利率可能會下降。但他仍維持該股優於大市的評級。

他指出，「投資者擔心需求、定價、通用汽車的競爭和推特讓他分心等等對特斯拉品牌的干擾和影響。這些擔憂是很合理的，同時也對其近期股價造成影響。但我們認為特斯拉是電動車製造商的最佳典範。」

特斯拉收盤上揚0.55%至157.67元。

殖利率 投資 特斯拉

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