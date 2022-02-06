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來當富豪債主 瑞信將遊艇、私人飛機貸款賣出 利率11%

編譯葉亭均／綜合報導
瑞士信貸（Credit Suisse）已將與富豪客戶遊艇、私人飛機的相關債務進行證券化。（歐新社）
瑞士信貸（Credit Suisse）已將與富豪客戶遊艇、私人飛機的相關債務進行證券化。（歐新社）

瑞士信貸（Credit Suisse）已將與富豪客戶遊艇、私人飛機的相關債務進行證券化，藉由這種罕見的衍生商品運用方式，來分散借錢給超富豪和企業家的相關風險。

英國金融時報引述相關交易的投資人說明文件報導，瑞信已賣出8000萬美元的證券，這些證券與該公司放貸給所謂超高淨值富豪以私人飛機、遊艇、房地產和其他金融資產進行抵押擔保的20億美元貸款相關。這些交易是在去年底進行。

瑞信為這批證券提供的利率高達逾11%，藉此吸引避險基金參與這些交易。這也顯示，瑞信願意付出高昂代價，在不利用股市的情況下來改善其資金部位。

報導指出，這些交易是瑞信的一個部門負責，該部門此前受制裁的相關問題困擾。瑞信不願回覆金融時報相關的置評請求。

瑞信在2017、2018年曾經「踩雷」，旗下遊艇與飛機放款案件出現12起違約事件，其中，有三分之一是與美國針對俄羅斯大亨實施制裁措施有關。當時的新聞顯示，俄羅斯鋁業大王歐柏嘉（Oleg Deripaska）和富豪羅滕貝格兄弟被迫中止與瑞信的私人飛機租用關係。

瑞信長期來一直為億萬富豪採購私人飛機提供貸款，而且從2014年來急遽擴張其對遊艇的放貸，去年放貸出去、未清償的貸款超過10億美元。

證券 貸款 俄羅斯

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