我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／不用當房東 她在Airbnb把愛好當事業賺錢

7名「台獨清單」中媒詳述他們「做過的事」

世界OnAir／不用當房東 她在Airbnb把愛好當事業賺錢

世界新聞網何卓賢／製作
錢貝貝(圖中戴白帽者)帶客人遊覽維多利亞本地人才知道的「隱藏景點」。(錢貝貝提供)
錢貝貝(圖中戴白帽者)帶客人遊覽維多利亞本地人才知道的「隱藏景點」。(錢貝貝提供)

人在加拿大維多利亞生活了近十年的錢貝貝，對於工作有個「二八原則」：要用兩個小時的勞動量，賺夠坐班時八個小時才能掙到的日薪。在Airbnb平台上全職做「體驗嚮導(experience host)」一年，錢貝貝實現了通過興趣愛好掙錢的目標。

▼▼立即收聽▼▼

八月剛過31歲生日的錢貝貝來自江蘇常州。2011年，錢貝貝去到加拿大美麗的沿海城市維多利亞讀本科，專業是經濟學。但是她很快發現，自己對經濟數字無感。在探索就業的各種可能性過程中，她先選擇了一份酒店行業的工作。作為該酒店的第一個中國人，她一做就是四年。

錢貝貝來自江蘇常州，已經在加拿大維多利亞生活近十年。(錢貝貝提供)
錢貝貝來自江蘇常州，已經在加拿大維多利亞生活近十年。(錢貝貝提供)

但是朝九晚五、重複單調的酒店生活，沒有辦法滿足錢貝貝想要探索生活、豐富自我的心。一次，酒店一個健行團的嚮導生病了，錢貝貝作為頂替，開始規畫和提供給酒店客人城市觀光的行程。也正是這個機會，開發了錢貝貝的創業頭腦，在挖掘從事旅遊業可能性的過程之中，她發現，旅遊租賃平台Airbnb也有讓本地客在網路有償提供自身經驗的選項。就這樣，在2019年，錢貝貝正式註冊成為了一名Airbnb的體驗嚮導。

疫情打亂了錢貝貝創業的腳步，也讓她停頓了一段時間。但好不容易找到了自己既喜歡又擅長的事業，錢貝貝不願輕言放棄。疫情稍微和緩後，錢貝貝重拾信心，自2021年開始繼續全職做體驗嚮導，至今已經有一年的時間。錢貝貝表示，她不太喜歡把自己看做「地陪」，而是更傾向於介紹自己為旅遊活動策畫人，「我作為本地人，大家找我來玩，我帶他們體驗正宗的當地生活。」

錢貝貝提供的Airbnb體驗獲得4.92(滿分5分)的評分，她也跟很多客人成為了...
錢貝貝提供的Airbnb體驗獲得4.92(滿分5分)的評分，她也跟很多客人成為了好友、保持聯繫。(錢貝貝提供)

錢貝貝在Airbnb平台上最受歡迎的體驗活動，是「探索維多利亞的隱藏景點」，全程2小時，每人只收25美金，從城市景觀走起，至自然風光結束，一路上給遊客介紹每個地點的歷史和背後小故事，也會給遊客提供本地人才知道的好吃好玩路線推薦。

作為從中國去到加拿大留學之後在本地開始工作的女生，錢貝貝需要全程使用英語帶遊客遊玩、跟他們交流。每日接待來自世界各地的遊客，錢貝貝表示壓力一開始的確很大，但是後來擺正心態，用真誠和熱愛「征服」了大家——在200+條遊客評價裡，錢貝貝獲得了難得的4.92高分(5分滿分)。「要說有什麼秘籍的話，可能是對這份工作的熱情和投入，在短時間內感染到大家吧。」錢貝貝說，她有時候會忘記自己是在工作，而更像是在帶著朋友遊玩自己熟悉的城市，跟他們交朋友，在過程中也是豐富了彼此的生活。有一次，客人聯繫她共同策畫了一場求婚之旅，錢貝貝作為見證人，把情侶帶到森林里一個浪漫景點，給他們拍照和錄像。

通過Airbnb，錢貝貝把興趣愛好當事業，在工作過程中認識不少新朋友。(錢貝貝提...
通過Airbnb，錢貝貝把興趣愛好當事業，在工作過程中認識不少新朋友。(錢貝貝提供)

「我覺得帶團能夠給客人帶去價值，就很值得了，賺錢倒不是最重要的。我很多遊客從不同國家來，我在過程中也聽他們的故事。我跟他們說，不僅是我成為了他們經歷的一部分，他們也成為了我在維多利亞生活經歷的一部分。」錢貝貝至今已經帶領600+位國際遊客暢玩維多利亞，許多與她目前仍然在社群媒體保持聯繫。

如今可以做自己的老闆，掌控自己生活的節奏，錢貝貝有的時候一天帶完一個團後，其餘時間都用來充實自己，堅持健身、養成閱讀習慣、跟三五好友探索加拿大的戶外風光。回顧以前在酒店工作時候「螺絲釘一樣的生活」，錢貝貝坦言，現在自己心態和性格的改變「真的太大了」。把熱愛當事業後，人不僅更加開朗了，也更加自信了。

「不是說上班不好，而是找到適合你的才是最好的。周杰倫的『稻香』有句歌詞不就是這麼說的嗎，『得不到的夢想，換一個就得了。』」

錢貝貝在Airbnb平台上做「體驗嚮導(experience host)」，每天...
錢貝貝在Airbnb平台上做「體驗嚮導(experience host)」，每天接待來自世界各地的遊客，帶他們遊覽本地人才知道的加拿大維多利亞景點。(錢貝貝提供)

對錢貝貝工作經歷感興趣、想要向她「取經」的聽眾，可以到社群媒體小紅書搜索賬號@生活家貝貝inspires 關注她。

加拿大 社群媒體 疫情 世界OnAir

上一則

程偉豪突破特效限制 拓展台灣電影可能性

下一則

娶回孫藝真有多幸福？玄彬甜蜜笑容藏不住

延伸閱讀

房市不景氣 海景房大甩賣 打到1.66折

房市不景氣 海景房大甩賣 打到1.66折
楊冪內衣廣告 完美性感身材藏不住

楊冪內衣廣告 完美性感身材藏不住
短租屋新亂象 歹徒踩點華人社區偷盜

短租屋新亂象 歹徒踩點華人社區偷盜

Ramon Wu免費說明會 如何在賭城投資Airbnb

Ramon Wu免費說明會 如何在賭城投資Airbnb

熱門新聞

莉莉常在Tik Tok上分享生活點滴。（截圖自Tik Tok）

她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…

2022-08-10 04:15
25歲的帕帕維在夜店擔任DJ，不料途中卻脫序演出，不僅脫光全身衣物，還讓客人朝自己身上塞小費。(取材自Instagram@oil_roijubb)

火辣DJ玩太嗨 脫衣解扣給客人塞錢 脫序畫面流出下場慘

2022-08-10 20:14
直播主的白色內搭都滑到快接近肚臍，走山嚴重。（取材自微博）

胸部「走山」？中國直播主賣貨抹胸移位 離奇畫面曝光

2022-08-08 22:14
針對1000名美國人進行的調查發現，有71%的美國人對於別人窺視自己的網頁瀏覽紀錄感到尷尬。（示意圖／取材自pexels）

「太害羞了」半數美國人寧願1年禁用手機 也不做這件事

2022-08-15 01:33
一名網友分享「收聽」男女性愛過程的影片。（取材自TikTok）

鄰居呻吟聲傳遍整條街 他看準時機歡呼 網友說「幹得好」

2022-08-14 03:49
小米MIX Fold 2在8月11日亮相，展開的薄度僅5.44mm。（翻攝自小米官網）

3大廠颳起不了「摺疊手機旋風」？網一面倒曝殘酷關鍵

2022-08-12 23:40

超人氣

更多 >
張小燕探望黃子佼愛女 變聲娃娃音逗嫩嬰

張小燕探望黃子佼愛女 變聲娃娃音逗嫩嬰
洛市就餐老人遭搶 業主奮力追趕制伏歹徒 視頻全錄

洛市就餐老人遭搶 業主奮力追趕制伏歹徒 視頻全錄
張柏芝第三胎生父疑曝光？全家自拍神祕男意外入鏡

張柏芝第三胎生父疑曝光？全家自拍神祕男意外入鏡
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂