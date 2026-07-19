牙醫、元配及小三告成一團 最新判決出爐她要賠錢

嘉義牙醫外遇案如連續劇，牙醫告前情人判賠新台幣50萬。(本報系資料照)

嘉義知名牙醫師陳男與太鼓老師莊女的婚外情風波延燒近3年，雙方從侵害配偶權、個資法到誣告案，一路衍生多起民、刑事訴訟，宛如連續劇。嘉義地院最新民事判決認定，莊女明知並無遭強制性交及違反意願偷拍等情事，卻仍向警方提告，導致陳男遭刑事偵辦、承受名譽及精神損害，判莊女須賠償陳男50萬元(新台幣，下同，約1.67萬美元)，可上訴。

判決指出，陳男與莊女因參加嘉義市某社區大學太鼓社團相識，兩人婚外情期間曾拍攝性影像。陳男主張，交往期間除贈送莊女及家人近300萬元物品、金錢及服務，還曾支付70萬元協助處理與妻子的侵害配偶權訴訟和解金。不料莊女後來卻向警方指控他強制性交37次、未經同意拍攝性影像，讓他遭刑事偵辦，牙醫診所生意也受到影響，因此求償200萬元。

莊女辯稱，當時是因陳男面對其丈夫質問時曾說出「可以說是性侵嗎？可以說是強迫的嗎？」等語，又因自己對婚外情感到愧疚，才誤以為屬非自願性交而提告，且刑事案件偵查不公開，不致損害陳男名譽，診所生意受影響也與她無關。

法院審酌，莊女先前提告性侵案，已獲不起訴確定，再議也遭駁回；另誣告案件也已遭法院判刑。法官認為，兩人性交過程中的影像顯示，莊女不僅多次看向鏡頭，甚至主動提議使用腳架拍攝，可見雙方原本就有拍攝性影像的習慣，不可能因事後對婚外情感到愧疚，就誤認自己遭到強制性交，因此不採信莊女辯稱「誤解為非自願」的說法。

法官也認為，雖然刑事案件採偵查不公開，但誣告行為一旦發生，被誣告人仍須接受警檢調查、配合偵辦，客觀上已足以影響名譽及社會評價，並造成精神痛苦，因此認定莊女應負侵權責任。考量雙方身分、事件始末及損害程度後，認為慰撫金以50萬元較為適當。

這起婚外情衍生案件至今已接連出現多項判決，陳妻曾控告莊女侵害配偶權，法院判莊女須賠償80萬元；之後陳男妻子又因將莊女性影像傳給友人，被依個資法判刑。如今再因莊女誣告案，法院判決須賠償陳男50萬元，這起婚外情已接連引爆配偶權、個資法、妨害性隱私、誣告及民事求償等多起訴訟。