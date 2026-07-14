AIT新任文化新聞組長司馬騰就任 貓派、會多國語言

美國在台協會（AIT ）今天公告新任官員就任資訊，分別為文化新聞組長司馬騰及文化官顧慧欣，兩人皆為職業外交官，也都會說華文；司馬騰駐台前為美國駐日本名古屋領事館首席領事，有3隻愛貓。

美國在台協會文化新聞組長王競時（Arend Zwartjes）任滿離任。AIT今天發布新任官員就任資訊指出，司馬騰（Matthew Cenzer）於7月接任文化新聞組長，此前曾接受華語訓練。接任此職務前，他任職美國駐日本名古屋領事館首席領事。

司馬騰曾任美國國務院 東亞暨太平洋事務助理國務卿幕僚長、主管武器管制、查核暨遵約事務助理國務卿特別助理、美國駐菲律賓馬尼拉大使館副政治參贊、美國駐紐約聯合國代表團副政治參贊、美國駐印尼雅加達大使館政治官及美國駐韓國首爾大使館領事官，另曾以國務院皮爾森計畫研究員身分擔任美國聯邦參議院的外交政策顧問。

投身外交工作前，司馬騰曾於美國西北大學教授歷史，並獲傅爾布萊特獎助金赴肯亞進行博士研究。他能說華文、日文、印尼文和韓文。他與夫人有3隻愛貓，個人興趣包括攝影、賞鳥及藝術。

此外，AIT表示，顧慧欣（Fatima Quraishi）於7月接任美國在台協會文化官，此前曾接受華語訓練。接任此職務前，她任職美國駐立陶宛維爾紐斯大使館新聞官一職，也曾擔任美國駐迦納阿克拉大使館領事官。

顧慧欣2018年進入國務院前，曾於紐約金融業服務超過10年，也曾擔任自由記者。她能說華文、立陶宛語、烏爾都語和西班牙語，個人興趣包括跳莎莎舞、唱歌及烹飪。顧慧欣期待與丈夫及2名女兒一同探索台灣。