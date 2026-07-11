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巴威颱風襲台 逾23萬戶停電、113傷

台灣新聞組／綜合12日電
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北市11日下起豪雨，華江雁鴨自然公園堤外區淹水一公尺，三人受困，消防局出動船艇協...
北市11日下起豪雨，華江雁鴨自然公園堤外區淹水一公尺，三人受困，消防局出動船艇協助脫困。(記者廖炳棋／翻攝)

巴威颱風襲台，11日暴風圈籠罩台中以北，帶來狂風暴雨，全台一度停電23萬4481戶，受傷人數累計113人，含5名外籍人士。桃園復興鄉多處道路中斷、居民受困，颱風外圍環流持續影響，昨晚中央仍發布全台13縣市大規模崩塌及土石流紅黃色警戒，今連江縣和花蓮、桃園、竹縣、苗栗、高雄山區第三天停班停課。

強風豪雨昨強襲桃竹竹苗四縣市，山區降下超大豪雨，多處爆發嚴重土石流，交通全面中斷，一度造成數萬戶民宅停電。桃園復興和新竹五峰、尖石和苗栗泰安、南庄、獅潭等山區鄉鎮持續停班停課；四縣市今起勘災。

巴威颱風帶來強勁風勢，桃園市沿海及山區因大量樹木被吹倒，壓垮輸電線路，曾高達5萬7394戶停電，台電緊急調度中南部人力北上搶修。復興區多處路面遭遇坍方，義盛里8到11鄰聯外道路被豪雨沖垮，55戶約120人身陷孤島，幸水電物資無虞，居民皆在家等待救援；桃園市災害應變中心派機具在現場待命，視風雨狀況搶通。

巴威七級暴風半徑昨凌晨一時觸陸，一度籠罩台中以北各縣市和南投、宜蘭、花蓮、台東及連江，南部縣市也能感受到風雨威力。不過由於巴威路徑比預期的更北偏，且過程中速度不慢，減弱趨勢明顯、暴風圈跟著縮小，整體影響略趨緩。

全台路樹傾倒1060件、廣告招牌掉落121件、道路坍方或山區道路泥流83件等災情共2156件，累計積淹水共卅件。農糧署彙整全台農業產物及民間設施估計損失528萬元台幣(約16.5萬美元)，受損最嚴重的縣市是苗栗縣，其次是台中市；受損作物主要為棗，其次為苦瓜、柿、一期水稻及硬質玉米等。

氣象署預估最快今天清晨解除海上颱風警報，受颱風路徑、地形及風場影響，降雨熱區集中新竹、苗栗，24小時累積雨量超過700毫米，遠超過超大豪雨標準，台東因沉降氣流影響吹起焚風。

北北基等縣市今起陸續恢復上班上課，花蓮縣雖已脫離颱風陸上警戒範圍，但考量萬里溪堰塞湖仍維持紅色警戒，下游保全戶還在撤離，縣府宣布，今天鳳林鎮及萬榮鄉萬榮、明利兩村停班停課。

中央氣象署技正謝佩芸指出，隨著颱風遠離，北部降雨趨緩，但環境風場改吹西南風，中南部地區降雨仍持續。且全台天氣仍不穩定、水氣多，西半部及東北部今天仍有局部降雨，花東地區則以午後雷陣雨為主，直到周一部分沿海地區仍有兩至三公尺高浪。

受外圍環流影響，雲林以北仍有強降雨出現，新北、桃園、屏東、台東和連江五縣市沿海及空曠地區須防強風；淹水警戒區為台北市、新北市、新竹縣和苗栗縣四縣市沿海、河口低窪與易淹水區；基北北桃、宜花、中投、雲嘉和高雄、竹縣、苗栗共58鄉鎮市區，發布土石流及大規模崩塌紅色警戒。

巴威颱風重創苗栗，縣內各地陸續出現路樹伏倒、土石崩落，部分道路封閉，山區大湖、卓...
巴威颱風重創苗栗，縣內各地陸續出現路樹伏倒、土石崩落，部分道路封閉，山區大湖、卓蘭、泰安等地災情多。（圖／苗栗縣政府提供）

巴威颱風來襲，新竹地區多處停電，台電新竹區營業處動員人力、機具搶修。（圖／台電新...
巴威颱風來襲，新竹地區多處停電，台電新竹區營業處動員人力、機具搶修。（圖／台電新竹區處提供）

精華 FAQ

  • 颱風來襲期間，全台一度停電23萬4481戶，受傷人數累計達113人，其中包含5名外籍人士。強風豪雨也讓多地災情擴大，成為本次颱風最受關注的影響之一。

  • 桃園復興鄉多處道路中斷，義盛里聯外道路甚至被豪雨沖垮，約55戶、120人受困。新竹五峰、尖石與苗栗泰安等山區也有坍方、土石流，交通一度全面受阻。

  • 氣象署持續針對多縣市發布土石流及大規模崩塌紅黃警戒，部分地區仍有強降雨、強風與高浪風險。連江、花蓮、桃園、竹縣、苗栗及高雄山區等地仍有停班停課安排。

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