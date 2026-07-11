民眾為「抓寶」不畏巴威颱風出門 破千人聚集台北車站
巴威颱風造成北市連續兩天停班停課，而11日風雨變得更加明顯，不少活動也因天氣因素取消，然後經典手遊《Pokémon GO》本周迎來全球性活動，僅管實體活動取消，不少人仍聚集台北車站打道館，更有民眾表示期待這天已久，特別搭捷運來，為了獲取全新型態寶可夢。
影片來源：聯合新聞網
《Pokémon GO》年度盛會「Pokémon GO Fest 2026：全球」原訂於7月11日至12日在台北捷運中山站心中山線形公園登場，但受到巴威颱風影響，考量安全問題11日社群慶典與相關現場活動皆暫停，明天將在視情況決定是否舉辦，不過全球性抓寶活動仍會進行，更有全新型態寶可夢「超級超夢X」、「超級超夢Y」與「捷拉奧拉」登場。
今天早上開始有不少民眾不畏風雨聚集台北車站大廳，陳姓民眾表示，北車的道館最多，人多聚集一起打比較快，期待這次活動很久了，雖然颱風天影響，不過自己是從新莊搭捷運到北車，過程中很少走到外面，大致還算安全，沒遇到風雨。
記者實際觀察，大約上午9時起人潮陸續湧入，約10時人數就已經破千，甚至有人為了打道館直接從外縣市開車過來，場面相當壯觀。
因為《Pokémon GO》本周有全球性活動，雖然實體活動因颱風取消，但抓寶與打道館仍可進行，許多玩家為了新型態寶可夢特地前往台北車站。 原訂7月11日至12日在中山站心中山線形公園舉行的「Pokémon GO Fest 2026：全球」現場活動，因巴威颱風考量安全已暫停，12日是否舉辦將視天候再決定。 記者觀察到上午9時起人潮陸續進入台北車站大廳，到了10時左右已經突破1,000人，甚至有民眾從外縣市開車前來，只為一起打道館。
精華 FAQ
因為《Pokémon GO》本周有全球性活動，雖然實體活動因颱風取消，但抓寶與打道館仍可進行，許多玩家為了新型態寶可夢特地前往台北車站。
原訂7月11日至12日在中山站心中山線形公園舉行的「Pokémon GO Fest 2026：全球」現場活動，因巴威颱風考量安全已暫停，12日是否舉辦將視天候再決定。
記者觀察到上午9時起人潮陸續進入台北車站大廳，到了10時左右已經突破1,000人，甚至有民眾從外縣市開車前來，只為一起打道館。
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