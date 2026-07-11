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愛車送修竟收超速罰單 大膽車廠業務載妹兜風 還把車賣了

記者陳恩惠／桃園即時報導
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桃園林姓車主將愛車送到這家保養，沒想到卻遭負責維修車體和輪胎的林姓業務，不僅開著...
桃園林姓車主將愛車送到這家保養，沒想到卻遭負責維修車體和輪胎的林姓業務，不僅開著他的愛車載妹兜風，讓他收到多張超速罰單，追問發現車還被賣了，桃園地院依業務侵占、以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，將林姓慣犯判應執行２年，可上訴。圖／取自VR輪胎館臉書粉專

桃園有名車主將愛車送到中壢VR輪胎館的車廠維修，未料接連收到超速罰單，追查發現原來是負責維修車體、輪胎的林姓業務，不僅開著顧客的愛車載馬子出遊，還大膽地偽造買賣契約，將車以13萬8000元(新台幣，約4600美元)賣掉，桃園地院審結，依業務侵占、詐欺判林男應執行2年徒刑。

判決指出，現年27歲林男2023年間在VR輪胎館的汽車保修廠擔任業務，同年11月8日受託負責林姓車主愛車的輪胎及車體維修。沒想到，林男竟利用保管車輛的機會，自同年12月13日起，多次未經同意將客戶的愛車開出，並載著高姓女友四處出遊，直到林姓車主陸續收到超速違規罰單，要求返還車輛時，林男仍以「車子還有問題、還在維修」為由推託，不肯歸還。

誇張的是，林男於2024年5月在臉書以「Andy Lin」名義刊登售車訊息，吸引兵姓男子前往看車，林男佯稱車輛來源正常、沒有禁止過戶等問題，還拿出偽造、冒簽林姓車主姓名的汽車買賣合約，成功取得兵男信任，並以13萬8000元成交，事後卻因無法辦理過戶，整起事件才曝光。

法院審理時，林男坦承侵占及詐欺犯行，但辯稱買賣契約是友人代為處理。法官認為，他始終無法交代所謂友人的身分及參與情形，說詞不足採信，認定其利用受託維修機會侵占車輛，再以網路刊登販售訊息、偽造契約詐騙買家，侵害車主及買家權益。

法官審酌，被告四肢健全，有謀生能力卻侵占交付維修的汽車，並透過網路刊登不實訊息、偽造合約詐取財物，且未補償被害人，行為嚴重；但因其坦承犯行，仍綜合各種情狀酌量刑期，依業務侵占罪判處10月徒刑，另依以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪判處1年4月徒刑，應執行2年徒刑，全案仍可上訴。

精華 FAQ

  • 車主把愛車送修後，陸續收到多張超速罰單，才察覺車輛可能被人私自開走。進一步追查後，才發現是維修廠業務擅自使用並處置車輛。

  • 他先利用保管維修車輛的機會，多次未經同意開車載女友外出，之後又在臉書刊登售車訊息，並偽造買賣契約，把車賣給他人。

  • 法院認定他犯業務侵占與以網際網路對公眾散布而詐欺取財等罪，考量其坦承犯行但未賠償被害人，判處10月、1年4月徒刑，應執行2年。

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