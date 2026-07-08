我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國：司空見慣

政府首度展開H-1B詐欺大規模調查 發出數十張傳票

矢板明夫遇襲 賴清德：台灣不容許以暴力威脅迫使噤聲

記者黃婉婷／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
身兼民進黨主席的台總統賴清德。（本報系資料照）
身兼民進黨主席的台總統賴清德。（本報系資料照）

印太戰略智庫執行長矢板明夫在台中遭中國籍男子毆打，被賴政府定調為中共民族團結進步促進法上路以來，首起跨境鎮壓案。身兼民進黨主席的台總統賴清德在中常會指出，台灣不許以暴力威脅迫使他人噤聲；他也提醒國人，沒有必要應避免前往中國，若有前往中國需求，務必要提高警覺、注意自身安全。

賴清德指出，無論是日前矢板明夫，還是之前在台港人遭受攻擊事件，製造恐懼、迫使他人噤聲，進而壓制不同意見的行徑。這些事件，更能看見民主台灣與共產中國，在制度與價值上的根本差異。

賴清德說，台灣是一個民主法治國家，人民依法享有言論自由。不同立場、不同意見，都能透過理性討論、公開辯論的民主機制，獲得支持與認同，絕不容許以暴力、恐嚇或威脅的方式，迫使他人噤聲；反觀共產中國，長期不允許不同於中國共產黨的聲音存在，甚至透過法律及暴力手段，打壓人民表達意見的自由。

賴清德提到，更值得注意的是，中國近年來透過民族主義，將政治統一與壓制異議緊密結合。從「反分裂國家法」到「民族團結進步促進法」，假借「民族團結」為名，進一步助長將不同意見視為敵人的社會氛圍，甚至以暴力打壓異己。這不僅危及台灣人民，也可能波及其他國家的人民，形成跨國鎮壓。

賴清德強調，自由與民主，是台灣最珍貴的核心價值，也是與共產中國最大的不同。正因如此，我們更不能讓暴力與恐懼，成為左右民主社會的力量。

此外，賴清德援引數據指出，根據2024年到今年6月底的統計，已經有374位國人赴中國後，發生失聯、留置盤查、人身自由受限等情況。因此，他要特別提醒國人，沒有必要，應該避免前往中國，若有前往中國的需求，務必要提高警覺、注意自身安全。

另一方面，賴清德提到，中國輸出的不只是民族主義造成的跨境鎮壓，也包括日益升高的武力威嚇。日前中國向南太平洋地區試射潛射洲際彈道飛彈，就是企圖透過軍事力量，製造周邊國家的緊張與不安，進一步擴張威權影響力。無論是壓迫言論自由，還是威嚇區域安全，其本質都是透過恐懼迫使他人屈服。

賴清德表示，因此，面對中國持續威權擴張、企圖改變區域現狀，台灣將堅定捍衛民主現狀，並與民主國家團結合作，強化集體嚇阻能力，共同維護以規則為基礎的國際秩序，確保台海及印太地區的和平、自由與繁榮。

精華 FAQ

  • 矢板明夫在台中遭中國籍男子毆打，賴政府將此案定調為中共民族團結進步促進法上路以來，首起跨境鎮壓案件，凸顯海外異議者也可能受威脅。

  • 賴清德表示，台灣是民主法治國家，人民享有言論自由，任何不同意見都應透過理性討論解決，絕不容許以暴力、恐嚇或威脅迫使他人噤聲。

  • 他指出，2024年到今年6月底已有374位國人赴中後發生失聯、留置盤查或人身自由受限情況，因此提醒民眾若非必要應避免前往，若必須前往則要提高警覺、注意安全。

民進黨 賴清德 中共

上一則

台灣米好吃 命名前先讓「品飯員」試吃評分

下一則

強颱巴威3劇本：擦邊、西北颱、登陸台灣 未來36小時關鍵

延伸閱讀

矢板明夫遭攻擊 涉外人士：中國跨國鎮壓警訊

矢板明夫遭攻擊 涉外人士：中國跨國鎮壓警訊
矢板明夫遭攻擊 台外交部籲國際社會反制中國跨國鎮壓

矢板明夫遭攻擊 台外交部籲國際社會反制中國跨國鎮壓
中國新法7月上路 台派聯盟：威脅台灣人民安全

中國新法7月上路 台派聯盟：威脅台灣人民安全
矢板明夫遇襲 直指兇嫌是「香港快閃打手」 籲政府正視2問題

矢板明夫遇襲 直指兇嫌是「香港快閃打手」 籲政府正視2問題

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10
鴻海集團創辦人郭台銘(左)跟老婆曾馨瑩(右)婚姻感情十分穩定，但近日媒體驚爆郭台銘疑似與謝姓女球友密會近一年，引起外界極大關注。(本報資料照片)

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

2026-06-30 02:27
鴻海創辦人郭台銘(左)和曾馨瑩結婚多年。(摘自hsin_ying_tseng Instagram)

曾馨瑩隱忍不休夫？律師揭真相：婚前協議早決定「老公不要中風就好」

2026-07-02 00:37
李艷秋分享最近重訓的照片。圖／摘自臉書

傳無法行走、變成農婦 68歲李艷秋曝近況：我真的很好

2026-07-05 15:06
印太戰略智庫執行長矢板明夫6日在台中遭揮拳攻擊臉部，警方約下午4時於台中國際機場攔截逮捕正擬搭機離境的涉案廖姓男子（白衣者），並帶回台中市警察局第六分局偵辦。（民眾提供）中央社

男攻擊矢板明夫後擬搭機離境 警台中機場逮獲

2026-07-06 09:54
美國在台協會（AIT）於台北市天母棒球場慶祝美國建國250周年，副總統蕭美琴（中）與AIT台北辦事處處長谷立言（左）分別擔任開球與打擊嘉賓，前總統蔡英文（右）也應邀前往。（取材自蔡英文threads）

宏都拉斯外長駁與台復交 中讚賞 美鼓勵拉美領袖訪台友邦

2026-07-03 21:35

超人氣

更多 >
年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心
過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中

過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中
美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強