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梁文傑失言 買千支鳳梨釋迦冰謝罪

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日前稱「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」引發批評，陸委會副主委梁文傑（圖）22日在立院...
日前稱「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」引發批評，陸委會副主委梁文傑（圖）22日在立院吃鳳梨釋迦冰棒表達歉意，並承諾買1000支謝罪。（記者蘇健忠／攝影）

陸委會副主委梁文傑日前稱「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」，引發各界批評。梁文傑昨坦言，自己語言表達失誤，正確來說是吃得很少，並為傷害農民的心表達歉意，承諾買1000支鳳梨釋迦冰棒謝罪。但民進黨立委、台東縣長參選人陳瑩當場吐槽「說吃得少也沒有比較舒服」，並虧他少去一次酒店就可以買很多鳳梨釋迦。

針對梁文傑為失言道歉，國民黨立委李秀彥說，梁過去行為不檢，擔任陸委會副主委後又政治掛帥、嘴賤傷農，將宗教活動、鳳梨釋迦抹紅成為「統戰工具」，吃根冰棒、打卡拍照就算道歉交差，「民進黨為保一個梁文傑，失去50萬農民人心」。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄指出，理解梁文傑的談話讓農民覺得不舒服，民進黨團認為地方首長推銷農產品是用心良苦，但中央政府示警不該對單一市場有過高依賴，也是苦口婆心。

梁文傑昨與陳瑩一同吃台東空運鳳梨釋迦冰棒，陳瑩為農民表達抗議，指台灣人喜歡吃鳳梨釋迦的人也不少，自己就很愛吃，梁文傑那些話傷到農民的心，大家聽到都覺得很不爽。梁文傑坦言，自己語言表達失誤，正確來說是吃得很少，並為傷害農民的心表達歉意。

不過，梁文傑的解釋，讓陳瑩忍不住當場吐槽「說吃得少也沒有比較舒服」，還虧他少去一次酒店就可以買很多鳳梨釋迦。

陳瑩一番話，讓梁文傑略顯尷尬地大笑幾聲，當場允諾要買200包共1000支鳳梨釋迦冰棒，年底產季再買100箱鳳梨釋迦作為年節禮品。陳瑩也拋球給台北市長蔣萬安，既然力挺台東鳳梨釋迦，請用實際採購力挺，「請問蔣市長預計買多少？」

民眾黨立委陳昭姿表示，梁文傑聲稱台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦，其實這些水果內銷占據一半，反觀外銷部分僅占大約3成，其中有一部分確實銷往中國，並非如梁文傑所說「仰中國鼻息」，且梁文傑的發言連自家人都聽不下去，莊瑞雄、陳瑩也都認為失言，傷害農民感情，需要檢討。

國民黨立委葉元之研判，陳瑩可能已向兼任民進黨主席的賴清德總統抱怨，「上面交代」才逼梁文傑出面道歉。國民黨立委廖偉翔則說，陳瑩「少去一次酒家」的言論，點出賴政府官僚作風、上梁不正下梁歪的問題，連同黨都看不下去。

日前稱「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」引發批評，陸委會副主委梁文傑（右）22日在立院...
日前稱「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」引發批評，陸委會副主委梁文傑（右）22日在立院吃鳳梨釋迦冰棒表達歉意，並承諾買1000支謝罪。左為立委陳瑩（左）。（記者蘇健忠／攝影）

精華 FAQ

  • 他先前說鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃，遭批評貶低國產農產並傷害農民感受；之後他改口為自己表達失誤，並公開道歉，希望以實際採購彌補。

  • 梁文傑在現場承諾購買200包共1000支鳳梨釋迦冰棒，並表示年底產季時還要再買100箱鳳梨釋迦當年節禮品，以具體消費行動向農民致歉。

  • 陳瑩一方面替農民抱不平，一方面用玩笑吐槽梁文傑；國民黨批評民進黨護航失言官員；民眾黨則質疑其說法失準，認為內銷與外銷數據都不支持他的說法。

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