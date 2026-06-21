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韓國瑜率跨黨派立委訪美 深化台美國會合作 參訪台積電

記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
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台立法院長韓國瑜(中)今晚率跨黨派立委團啟程訪美，出發前在桃園機場合照。(記者黃...
台立法院長韓國瑜(中)今晚率跨黨派立委團啟程訪美，出發前在桃園機場合照。(記者黃仲明／攝影)

台立法院長韓國瑜昨晚率跨黨派立委團啟程訪美，先到鳳凰城參訪台積電廠區，美東時間23日晚間抵達華府，預計花三天時間拜會美國國會及行政部門官。立法院副院長江啟臣率黨籍立法委員到桃機送機，秘書長周萬來與也到場陪同。韓國瑜致詞時表示，希望達成深化台美國會合作、祝賀美國250周年國慶、搭乘台北飛華盛頓直航班機，以及關心台積電在美發展等四大目標。

韓國瑜表示，這次受美國參、眾兩院友台小組邀請，所以他率領3個黨派的立委，以跨黨派的組合到美國推動國會交流，與美方議員就國家安全、選區治理，以及美台國會未來深化合作、聯繫跟交流方式等方面交換意見。今年是美國250周年國慶，立法院是中華民國最高民意機構，跨黨派立委代表國民要向美國政府致上最高的祝福，祝福美國國慶、生日快樂。此外，台北與華盛頓之間將有直航航班，訪問團這次回來就是搭乘第一班直航班機回來，代表台美間各種交流的進一步深化。

韓國瑜說，最後也是海內外同胞共同關切的，也就是在亞利桑納州台積電的設廠，台積電在美國投資將近5年來，很多同胞都關切台積電的發展，訪問團除拜會台積電這個企業本身，也會跟台積電員工交談，希望他們在美國工作、生活各方面都能順暢。

立法院副院長江啟臣也到場送行，他表示「院長親自出馬進行國會外交，重要性、影響力絕對夠深夠遠」，5月份院長率團訪歐回台，馬上就有法國國會議員赴台交流，顯見國會外交對台灣的重要性、對中華民國的影響。

江啟臣也提到，這兩年台美經貿關係進展快速，美國現在是台灣的第一大貿易夥伴，台灣是美國的第四大貿易夥伴，雙邊的貿易額高達2460億美元，期待雙方的經貿關係可以進一步、正常化、投資往來更順暢，例如大家所關心的避免雙重課稅問題，都需透過雙邊的國會交流進一步解決，讓台美經貿往來更順利更有成效。

▼收聽一洲焦點Podcast：

立法副院長江啟程到場送行，希望透過台美雙邊的國會交流，讓經貿往來更順利更有成效。...
立法副院長江啟程到場送行，希望透過台美雙邊的國會交流，讓經貿往來更順利更有成效。記者黃仲明／攝影

立法院長韓國瑜昨晚率跨黨派立委團啟程訪美，出發前在桃機發表談話，表示此行有四大目...
立法院長韓國瑜昨晚率跨黨派立委團啟程訪美，出發前在桃機發表談話，表示此行有四大目標。記者黃仲明／攝影

立法院長韓國瑜昨晚率跨黨派立委團啟程訪美，立法院副院長江啟臣率黨籍立法委員到桃機...
立法院長韓國瑜昨晚率跨黨派立委團啟程訪美，立法院副院長江啟臣率黨籍立法委員到桃機送機，秘書長周萬來與也到場陪同。記者黃仲明／攝影

精華 FAQ

  • 訪問團先到鳳凰城參訪台積電廠區，之後再前往華府，預計停留三天，拜會美國國會及行政部門官員，並就台美交流與合作議題交換意見。

  • 他提出四大目標：深化台美國會合作、祝賀美國250周年國慶、搭乘台北直飛華盛頓班機，以及關心台積電在美國的投資與員工發展。

  • 江啟臣認為院長親自出馬具有高度影響力，也指出台美已互為重要貿易夥伴，期盼透過國會交流推動經貿正常化，並解決雙重課稅等問題。

韓國瑜 台積電 江啟臣

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