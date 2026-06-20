不給罰錢了事 台國防部擬修法 逃兵役、教召最少關1年

台國防部表示，鑑於近年逃避兵役案件經法院判決6個月以下有期徒刑，並以易科罰金執行居多，恐衍生「得以金錢代替兵役義務」的錯誤社會認知，因此近日已預告修訂妨害兵役治罪條例部分條文，將逃避兵役、教召的最低法定刑，明文提高到1年有期徒刑。(記者洪哲政/攝影)

台國防部表示，鑑於近年逃避兵役案件經法院判決6個月以下有期徒刑，並以易科罰金執行居多，恐衍生「得以金錢代替兵役義務」的錯誤社會認知，因此近日已預告修訂妨害兵役治罪條例部分條文，將逃避兵役、教召的最低法定刑，明文提高到1年有期徒刑。意即違犯者將必須入監服刑，無法易科罰金。

妨害兵役治罪條例第3條原訂「役齡男子意圖避免徵兵處理，而有下列行為之一者，處5年以下有期徒刑」；國防部擬修法改為「役齡男子意圖避免徵兵處理，而有下列行為之一者，『處1年以上』5年以下有期徒刑」。第4條原訂「意圖避免預備軍官、預備士官或常備兵、補充兵現役之徵集，而有下列行為之一者，處5年以下有期徒刑」，刑度同樣調整為「『處1年以上』5年以下有期徒刑」。

國防部修法說明表示，鑑於近年逃避兵役案件經法院判決6個月以下有期徒刑，並以易科罰金執行結案居多，恐衍生「得以金錢代替兵役義務」的錯誤社會認知，導致難以嚇阻有心人士犯罪意圖，影響兵役制度的公平性，不利國家安全與社會公信，因此修正序文，增列最低法定刑為1年有期徒刑，以維護兵役制度公平性並收嚇阻之效。

這項修法預告發布在公共政策網路參與平台，有民眾留言表示，完全認同。但若逾除役年齡前3個月自首，而程序上已來不及徵兵處理等情形，究竟如何適用？也是一個問題。此類情形主觀上要如何認定行為人「逃避兵役至逾除役年齡」？