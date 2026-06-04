鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過

國民黨主席鄭麗文(中)訪美。(圖／國民黨文傳會)

國民黨 主席鄭麗文 訪美中。但據「鏡週刊」報導，鄭麗文於6月11日舉辦華府 僑宴的場地，是該地區親中、促統團體長年舉辦活動的重要據點，有滿滿的「紅統味」。國民黨駁斥，僑委會委員長徐佳青、美國在台協會（AIT）主席都來過，國民黨就變成親中、促統？

針對「鏡週刊」報導說法，曾任海外部主任、現任政策會副執行長的陳以信表示，僑社會選擇這場地的原因很單純，因為「夠大」，不需要刻意抹紅打擊國民黨及鄭麗文。

陳以信強調，以周圍地區，雖有其他中餐廳但都擺不下這麼多桌子，而漢宮大酒樓（China Garden Han Gong）約可以擺四十幾桌，所以無論是什麼團體，如果用餐人數較多，「選擇來這家餐廳是常有的事」。2023年侯友宜訪美，也是在這裡舉辦，AIT理事主席羅森柏格親自出席「坐滿全場，沒有避諱」。

海外部主任吳亮儀於訪美行前也說，本次訪美之旅僑胞參與相當踴躍，「已經找不到更大的餐廳可以容納」，門票銷售一空、一票難求。以華府地區僑宴來說，漢宮大酒樓是最好的選擇，與親中、促統無關。

國民黨表示，其實就在上周，5月25日徐佳青出席「全球榮光會大會師餐會」，也來過漢宮大酒樓用餐，徐佳青更表示榮光會是海外僑界重要力量，「以實際行動展現忠義精神與愛國情操，是海外僑界最珍貴的重要資產」。按照「鏡週刊」的邏輯，難道徐佳青、榮光會也是促統、親中的一份子？

國民黨強調，鄭麗文本次訪美之旅，僑界積極響應，感謝所有僑胞的熱情參與及無私的付出，還請有心人士不要亂貼標籤、亂抹紅。