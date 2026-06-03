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太子集團案外案 台知名律師涉洗錢100萬元交保

中央社台北3日電
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台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，3月間起訴主嫌陳志等62人，檢方溯源追查，發現張姓...
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，3月間起訴主嫌陳志等62人，檢方溯源追查，發現張姓知名律師涉嫌洗錢，2日指揮刑事局、台北市信義警分局兵分10路搜索，並拘提張姓律師（前左2）等6人，3日移送北檢複訊。中央社

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，溯源追查發現張姓知名律師涉嫌洗錢，昨天指揮警方兵分10路搜索，並拘提張姓律師等6人，今天移送北檢。檢察官晚間諭令張姓律師100萬元交保，限制出境、出海。

檢方調查，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢。陳志等人自民國105年起在台灣境內成立多家公司，供太子集團經營非法賭博、洗錢犯罪之用。

檢方統計，太子集團在台洗錢金額總計高達新台幣107億9076萬5905.37元，今年3月間依組織犯罪防制條例、洗錢防制法、商業會計法、刑法賭博、偽造文書等罪起訴陳志、在台主嫌王昱棠等62名被告以及天旭等13家公司。目前正由台北地方法院審理中。

檢警溯源追查，查出與太子集團在台公司合作的水房及空殼公司，另發現知名律師張姓男子涉案。北檢昨天指揮刑事警察局、台北市警察局信義分局兵分10路搜索張姓律師等被告住居所及公司，並拘提張姓律師等6人到案，今天移送北檢複訊。

檢察官複訊後，晚間諭令張姓律師及林姓被告各100萬元交保、蘇姓被告15萬元交保，均限制出境、出海，其餘被告漏夜偵訊中。

柬埔寨 洗錢

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