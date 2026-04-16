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鄭麗文訪中16萬美元經費惹議 梁文傑：驚訝、說不過去

記者張鈺琪／台北即時報導
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陸委會16日舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。(記者張鈺琪／攝影)
陸委會16日舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。(記者張鈺琪／攝影)

國民黨主席鄭麗文近日率團訪中，據「鏡報」報導，鄭麗文訪中6天行程共花費480萬元(約16萬美元)費用，且並非自己埋單，而是向台灣民主基金會申請經費。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑16日下午於例行記者會表示，「我個人是滿驚訝的，這個無論如何都講不過去。」

梁文傑指出，民主基金會成立的目的，是透過政黨、學者、智庫及民間團體交流，讓國際社會認識台灣民主成就，進而突破中共在外交上的封鎖。他並表示，基金會補助款應朝上述方向運用，「怎麼會補助一筆錢去跟中共做交流」。梁文傑強調此舉「無論如何都講不過去」。至於基金會為何認為合理，他表示「我個人是滿驚訝的」。

據此前報導，台灣民主基金會執行長廖達琪今早指出，基金會自成立以來即設有政黨特別補助款，主要用途為推動民主與人權。例如此次鄭麗文訪中，申請時可能以赴中國宣揚民主人權等理由提出，基金會通常都是給予尊重，同時也會提醒應以民主人權或拓展台灣外交為原則。

廖達琪並表示，鄭麗文訪中也是一種外交行為，「不能說敵對就不交往」，她舉例，美國總統川普也將前往中國進行交涉，目的在於解決問題，外交仍是重要手段，因此基金會基於此理由補助政黨從事外交活動。

國民黨 中共 鄭麗文

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